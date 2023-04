Heuberg: Sozialer Stadtteilladen wird für 1,7 Millionen Euro neu gebaut

Von: Tobias Stück

Teilen

Bereit für den Baustart im Juni: (von links) Architekt Berthold Rehbein, Kathrin Münkel, Diakoniepfarrer Christian Rehkate, Alexander Heppe und Dekan Ralph Beyer. © Tobias Stück

Das alte Gebäude des sozialen Stadtteilladens Heuberg war nicht mehr zu retten.

Eschwege –Verwinkelte Räume, veraltete Technik, eine gruselige Energiebilanz: Das alte Gebäude des sozialen Stadtteilladens Heuberg war nicht mehr zu retten. In den vergangenen Wochen wurde das Haus abgerissen. Die Schadstoffe in den Baumaterialien wurden entsorgt, zurückgeblieben ist geschredderter Beton. Und den retteten die Bauarbeiter dann doch. Auf diesem Recycelmaterial soll das Fundament des neuen Stadtteilladens gründen. Mitte Juni ist Baustart.

Der 1,7 Millionen Euro teure Neubau der diakonischen Einrichtung im Jasminweg am Heuberg ist ein Gemeinschaftswerk der Stadt Eschwege und des Kirchenkreises Werra-Meißner. Die Stadt hat rund eine Million Euro an Fördergeldern aufgetrieben und selbst noch mal 110 000 Euro dazugegeben. Der Kirchenkreis stellt 600 000 Euro aus Kirchensteuergeldern zur Verfügung. Sowohl der stellvertretende Dekan Ralph Beyer als auch Eschweges Bürgermeister Alexander Heppe sprechen von einer harmonischen Zusammenarbeit.

Der Bau ist aus Kostengründen nach der Pandemie ein wenig kompakter geworden. Rund 350 Quadratmeter Nutzfläche werden auf zwei Ebenen entstehen. Im Untergeschoss befinden sich die Kleiderstube, eine Mieterberatung, die Fahrradwerkstatt und Toilettenräume. Im Erdgeschoss sind die Wohn- und Gemeinschaftsräume, eine große Küche, Büros und weitere Toiletten untergebracht. „Nach den vielen verwinkelten und dadurch kaum nutzbaren Räumen vorher haben wir jetzt eine klare Struktur“, sagt der Diakoniepfarrer Christian Rehkate.

Architekt Berthold Rehbein hatte die Aufgabe, sowohl die Kosten im Blick zu halten, als auch nach modernen energetischen Gesichtspunkten zu bauen. Eine Wärmepumpe, eine PV-Anlage mit Batteriespeicher und dreifach verglaste Fenster werden eingebaut. Das neue Gebäude übertrifft nach Angaben des Architekten die energetischen Mindeststandards um 20 Prozent. „Mit einem Umbau des alten Gebäudes wäre das undenkbar oder wirtschaftlich nicht darstellbar gewesen“, sagt Rehbein. Auch die Betriebskosten würden in den kommenden Jahren deutlich gesenkt, sagt Rehkate.

Bis es so weit ist, werden wohl noch 13 Monate vergehen. Im Mai 2024 soll der Einzug stattfinden. Am meisten freut sich das Team des sozialen Stadtteilladens darauf, wieder alle Einrichtungen an einem zentralen Punkt zu vereinen. Sie haben sich seit Februar rund um den Platz der deutschen Einheit verteilt. „Viele unserer Besucher sind mitgekommen, neue sind dazugekommen“, sagt Kathrin Münkel vom Quartiersmanagement. Zwischen 2 und 150 Menschen nutzen die Angebote des Stadtteilladens. „Unser Ziel ist es, Angebote zu schaffen, die die Bewohner des Heubergs abholen“, sagt Münkel. Und Beyer ergänzt: „Wir sind mit unserer Einrichtung nicht mehr defizitorientiert, sondern gtreffen uns hier auf Augenhöhe. Auch Bürgermeister Alexander Heppe ist mit der Entwicklung auf dem Heuberg sehr zufrieden. „Es ist nicht mehr der soziale Brennpunkt aus den 1990er-Jahren, sondern ein ganz normaler Eschweger Stadtteil.“ (Tobias Stück)