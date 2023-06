Ein Sommer für Superhelden

Von: Marius Gogolla

Superhelden in Eschwege: Tina Gliemroth (Dritte von links) von der Jugendförderung hat das vielfältige Programm für die Sommer-Ferienspiele in der Kreisstadt vorgestellt. © marius gogolla

Das Programm für die Sommerferien-Spiele der Stadt Eschwege steht. Was die Kinder in den fünf Wochen in und um Eschwege erleben können...

Eschwege – Das Programm für die Sommer-Ferienspiele der Stadt Eschwege steht. Unter dem Motto „Ein Sommer für Superheld*innen“ bietet die Kreisstadt Eschwege gemeinsam mit zahlreichen Institutionen und Vereinen fünf Wochen lang unterschiedliche Aktivitäten an.

Die Ferienspiele starten am Montag, 24. Juli. Vor dem eigentlichen Beginn findet am Samstag, 22. Juli, das Leuchtbergfest am Spielplatz beim Felsenkeller statt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Eschwege beantworten offene Fragen rund um die Ferienspiele. Außerdem gibt es Angebote zum Mitmachen für Kinder ab sechs Jahren.

Ganztags-Betreuung während der Ferienspiele

Während der Ferienspiel-Wochen gibt es das Angebot einer Ganztags-Betreuung für die Kinder. So sollen berufstätige Eltern entlastet werden. Alle Ganztags-Angebote dauern von 9 bis 16 oder 17 Uhr. Zusätzlich wird in allen Wochen eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr angeboten.

Familien mit der Familienkarte plus der Stadt Eschwege erhalten eine Kostenreduzierung auf die Teilnehmerbeiträge der Ferienspiele. Sie zahlen nur ein Drittel des Preises.

„Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagt Christina Gliemroth von der Jugendförderung Eschwege. „Ebenso für die Chancengleichheit der Kinder.“

In den fünf Wochen der Ferienspiele würden spannende und erlebnisreiche Tage auf die Kinder zukommen, so Gliemroth.

Programm der Eschweger Ferienspiele

Die Angebote der Ganztags-Betreuung sind ein Abenteuercamp am Leuchtberg, ein Sommercamp am Bolzplatz am Rotdornweg, eine Kunstwoche und eine Holzwerkstatt.

Zusätzlich zu den Rahmenveranstaltungen werden während der Ferienspiele zahlreiche Aktivitäten angeboten. Zwei halbtägige Wochenangebote vom Medienwerk mit Workshops zum Thema Hörspiele gibt es beispielsweise in der fünften Ferienwoche.

Die Kinder können auch das Rote Kreuz, die Bundespolizei und das THW besichtigen oder einen Blick hinter die Kulissen des Open Flair werfen. „Die Ferienspiele haben sich sehr gut entwickelt“, sagt Bürgermeister Alexander Heppe. „Wir sind stolz, so ein vielfältiges Programm für die Kinder anbieten zu können.“

Im Fokus steht auch das Thema „Kinder in Bewegung“: Es wird ein Kanu- und Handballcamp geben, ebenso wie ein Schnuppertraining beim Fußballverein SV 07 und beim Boxclub Eschwege.

Fachlich und finanziell gefördert werden die Ferienspiele von der Jugendförderung des Werra-Meißner-Kreises. Die Registrierung ist ab Samstag, 24. Juni, auf der Webseite ferienspiele-eschwege.de möglich.

Infos und Programm: ferienspiele-eschwege.de oder unter Tel. 0 56 51/30 43 06

