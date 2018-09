Großeinsatz in Eschwege: Messerstecherei löste Fahndung aus

Großeinsatz in Eschwege: Die Polizei riegelte nach einer Messerstecherei am Montagabend den Schlosspark ab.

Eschwege. Großeinsatz in der Eschweger Innenstadt: Am Montagabend hat es offenbar eine Messerstecherei in der Nähe des Schlossparks gegeben. Der Park wurde kurzzeitig komplett abgeriegelt.

Zuletzt aktualisiert um 21.20 Uhr. Allem Anschein nach hat es am Montagabend in der Eschweger Innenstadt eine Messerstecherei gegeben. Ein Großaufgebot der Polizei war in der in der Innenstadt unterwegs - der Schlosspark wurde zeitweise abgeriegelt.

Nach ersten Informationen wurde in Parknähe in einer Toreinfahrt in der Niederhoner Straße ein langes Einhandmesser gefunden. Im daneben befindlichen kleinen Zugang zum Schlosspark wurden zudem Blutspuren entdeckt. Was sich genau ereignet hat, ist derzeit noch völlig unklar.

Laut Beamten vor Ort gab es vermutlich gegen 18.50 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, bei der ein Messer zum Einsatz kam. Eine stadtweite Fahndung sowohl nach dem Opfer als auch nach dem Täter wurde in Gang gesetzt. Außerdem wurden Spuren ausgewertet.

Am frühen Abend wurden außerdem auf der Straße zwischen Kassel und Kaufungen zahlreiche Polizeifahrzeuge auf Einsatzfahrt gesichtet. Ob diese Beobachtung mit dem Einsatz in Eschwege zusammenhängt, ist derzeit noch nicht bestätigt.

Weitere Informationen gab die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen auch bis zum späten Montagabend noch nicht. Die Polizei bestätigte gegen 20.30 Uhr auf HNA-Anfrage, dass keine Gefahr für die Öffentlichkeit mehr besteht.