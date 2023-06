Stromnetze ächzen: Einspeisung durch PV-Anlagen doppelt so hoch wie Abnahme

Die Stromnetze im ländlichen Raum ächzen unter der wachsenden Stromlast durch vermehrte Errichtung von Photovoltaikanlagen. Die Leitungen kommen an ihre Grenzen.

Werra-Meißner – Gerade in den Sommermonaten wird inzwischen fast doppelt so viel Strom erzeugt und in die Netze eingespeist, wie vor dem Bau der vielen PV-Anlagen aus den Stromnetzen durch Haushalte abgenommen wurde, bestätigen Michel Küster von den Eschweger Stadtwerken ebenso wie seine Kollegen von den Stadtwerken in Bad Sooden-Allendorf, Wolfgang Grunewald, und Witzenhausen, Torsten Hofmann.

Denn ausgelegt sind die Stromkabel von ihrer Kapazität her dafür, dass Strom lediglich in eine Richtung – nämlich gen Haushalt – und nicht in beide Richtungen fließt. Vor der Ära des Solarstroms wurde Strom in großen Kraftwerken produziert und mittels eines sternenförmigen Netzes verteilt – je ländlicher und geringer bevölkert, desto dünner die Kabel. „Jetzt ist alles umgekehrt“, sagt Ralf Herrmann, Technischer Leiter der Eschweger Stadtwerke. Solarenergie wird eher in ländlichen Regionen produziert, weil es dort die Flächen gibt. Und dieser Strom werde künftig in die Großstädte fließen.

„Im Moment schaffen das die bestehenden Stromnetze gerade noch so, weil sie auf doppelte Kapazität ausgelegt sind“, sagt Herrmann. Aber die Hochspannungsnetze beispielsweise in Ringgau, Waldkappel und Herleshausen seien kurz vor ihren Kapazitätsgrenzen. Die dortigen Umspannwerke laufen bei 105 Prozent, das Maximum sind 107 Prozent.

Bisher hätten die Stadtwerke in den drei größten Kommunen des Kreises noch keine Anträge auf PV-Anlagen auf Dachflächen ablehnen müssen. Größer Freiflächenanlagen, so Thomas Koch von den Stadtwerken Eschwege, seien aber derzeit nicht möglich.

PV-Anlagen werden täglich mehr Im Netzgebiet der Eschweger Stadtwerke sind aktuell 1662 PV-Anlagen mit einer Leistung von knapp 28 000 kW installiert sowie etwa 200 sogenannte Balkonkraftwerke. Täglich werden neue Anlagen angemeldet. Im Netzbereich des E-Werks Rohmund in Meinhard sind 156 PV-Anlagen am Netz. Bei den Stadtwerken BSA sind es zirka 450 Anlagen, bei den Witzenhäuser Stadtwerken sind es 750. (salz)

Weil aber die Belastung der Stromnetze durch die Erzeugungsspitzen der PV-Anlagen eine ernste Gefahr für die Netzstabilität darstellt, müssen die Betreiber nun den Ausbau massiv vorantreiben. Die Eschweger Stadtwerke tun das, bauen und optimieren. So werden beispielsweise bei Röhrda und Netra noch 2023 400 Quadratmillimeter starke Erdkabel neu verlegt. Kleinere Unternehmen wie das E-Werk Rohmund aus Niederhone kommen da an ihre Grenzen. „Der Solarstrom ist ein Problem“, sagt Geschäftsführer Jörg Braune. Die Stadtwerke Eschwege bitten dringend darum, dass PV-Anlagen vor der Beauftragung angemeldet werden. (Stefanie Salzmann)