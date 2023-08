Einzelhandel in Eschwege bereitet sich auf das Open Flair vor

Teilen

Am Mittwoch (9.8.2023) startet das 39. Open Flair in Eschwege. Die ersten besucher sind angereist, die ersten Bands spielen auf der Seebühne. Und auch der Handel ist startbereit.

Eschwege – Mit Personal- und Sortimentsanpassungen stellt sich der stationäre Handel in der Eschweger Innenstadt und Umgebung wieder auf das Open-Flair-Festival ein. In den Lebensmittelgeschäften stehen dieses Jahr E-Zigaretten und Dosenbier hoch im Kurs, besonders bei den jüngeren Festivalbesuchern. Nach einer Erhebung der Hochschule Bremen geben Festivalbesucher im Durchschnitt zwischen 40 und 50 Euro pro Tag aus.

Elektromärkte und Drogerien haben sich auf die jugendliche Zielgruppe vorbereitet, während Apotheken vor ungewöhnlichen Herausforderungen bei der Versorgung ihrer älteren Stammkundschaft stehen.

„Wir erleben alles: Kostüme, Lautsprecher, humorvolle Marktschreier – aber alle Mitarbeiter freuen sich besonders auf die Flair-Arbeitsschichten“, berichtet Jennifer Meister, Schichtleiterin beim Drogeriemarkt Rossmann. Zwei Mitarbeiter sind für jedes Zeitfenster zusätzlich eingeplant, um dem Ansturm durch die unmittelbare Nähe zum Open-Flair-Gelände zu begegnen. Das gesamte Sortiment von Ohrenstöpseln bis hin zu Sonnencreme und Mineralwasser sei stark gefragt, wobei Kondome und diverse Körperpflegeprodukte überdurchschnittlich viel verkauft werden.

Die eigens errichtete Auslage im Edeka-Markt Zeuch hat sich als „Dosenbierpaletten-Straße“ einen Namen gemacht. Zudem sind E-Zigaretten, Pfefferminzlikör, Apfelwein und Mix-Getränke, laut Edeka-Marktleiterin Natalie Guddait, besonders gefragt. Die Mitarbeiter würden die ausgelassene Stimmung der Kunden genießen, sodass schnell Zusatz-Personal für den Markt und die traditionelle Verkaufshütte direkt neben dem Campingplatz gefunden worden sei; auch ein Shuttle-Bus zum Campingplatz wird wieder angeboten.

Wirtschaftsfaktor Open Flair

Der Umsatz vom Open Flair aus Kartenverkauf, Umsatzbeteiligung, Standgebühren und Sponsoring lag vor der Pandemie grob bei 3,5 bis vier Millionen Euro. Das hat der ehemalige Wirtschaftsförderer der Stadt Eschwege, Wolfgang Conrad, vor der Pandemie ausgerechnet. Aktuellere Zahlen gibt es derzeit noch nicht, nachdem das Festival zweimal ausgefallen war.

Ginge man von 20 000 Festivalgästen aus, würden diese pro Tag bis zu 50 Euro für Lebensmittel und andere Konsumgüter ausgeben. „Das ergibt bei wenigstens fünf Festivaltagen noch einmal einen Umsatz von rund fünf Millionen Euro – somit insgesamt circa acht bis neun Millionen Euro, die in die hiesigen Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Lebensmittelmärkte fließen“, so Conrad. Die Kosten für Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und den Campingplätzen seien darin noch nicht einmal eingerechnet.