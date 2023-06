Eltmannshausen: Mercedes nach Diebstahl auf Baustelle entdeckt

Teilen

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern. (Symboldbild) © Carsten Rehder /dpa

Unbekannte haben ein Auto von einem Firmengelände gestohlen. Noch am selben Wochenende wurde es in einer Baustelle nahe des Tatorts aufgefunden.

Eltmannshausen – Ein gestohlenes Auto ist auf einer Baustelle unweit des Tatorts wieder aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, sollen Unbekannte das Tor einer Firma für Metallverarbeitung in Eltmannshausen gewaltsam geöffnet und einen schwarzen Mercedes-Benz C220 vom Firmengelände entwendet haben. Der Wert des Autos wird mit etwa 7.000 Euro angegeben.

Diese Tat soll sich zwischen Freitag (23. Juni) gegen 21:30 und Samstag (22. Juni) gegen 6:30 Uhr ereignet haben. Die Polizei leitete Fahndungsmaßnahmen ein und fand den Mercedes durch einen Anwohner am Sonntag gegen 10:15 Uhr auf. Das Auto befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer Baustelle nahe des Tatorts. Es wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Die Polizei Eschwege bittet in dem Fall um weitere sachdienliche Hinweise unter: 0 56 51/9250 (esr)