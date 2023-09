Das sind die ersten Bands für das Open Flair 2024

Von: Marius Gogolla

Spielen beim Open Flair 2024: Die Hip-Hop-Band Deichkind (links) aus Hamburg und die Indie-Rock-Band Madsen aus Prießeck im Wendland. Sie werden beim 40. Jubiläum des Eschweger Kult-Festivals neben anderen Bands das Werdchen und die Seebühne rocken. © Ben jakon/ dennis dirksen

Unter anderem spielen Deichkind und Madsen im nächsten Jahr in Eschwege. Wer noch für das Jubiläums-Flair angekündigt wurde...

Eschwege – 20.000 Besucher, rund 100 Bands an fünf Tagen, dazu Kabarett im Schlosspark, Poetry-Slam im E-Werk, Kinderprogramm und Walkacts – das Open-Flair-Festival verspricht im August 2024 wieder ein Spektakel der ganz besonderen Art mit einer einzigartigen Mischung aus Live-Musik, Kleinkunst und Comedy.

Bereits bestätigt für das 40. Open Flair vom 7. bis 11. August 2024 sind Deichkind, Madsen, Bukahara, Swiss & Die Andern, 102 Boyz, Massendefekt, Kmpfsprt, Tyna und die Frog-Bog-Dosenband.

Zum 14. Mal in Folge ausverkauft war das Open Flair 2023. In der Pressemitteilung heißt es: Es herrschte wieder phänomenale Stimmung bei den Künstlerinnen und Künstlern, bei über 1.700 ehrenamtlichen Crew-Mitgliedern und auch bei dem besten Festivalpublikum der Welt.

Und die Vorfreude auf das 40. Open Flair vom 7. bis 11. August 2024 setzte einmal mehr nahtlos an. Noch bevor die ersten Bands bekannt gegeben werden konnten, waren weit über zwei Drittel aller Tickets für das Open Flair 2024 verkauft. Dieser überwältigende Vertrauensvorschuss ist absoluter Rekord.

Deichkind ist eine Hip-Hop-Elektro-Band aus Hamburg. Sie haben bereits mehrfach auf dem Open Flair gespielt. Sie besteht aus dem Sänger Philipp Grütering und dem MC Sebastian „Porky“ Dürre. Ihr bekanntesten Singles sind Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah), Arbeit nervt und Leider geil.



Madsen spielen Indie-Rock-und kommen aus Prießeck im Wendland. Auch sie haben bereits auf dem Open Flair gespielt. Ihre Musik mit deutschen Texten ist eine Mischung aus Rock, Pop und Punk.



Die 102 Boyz haben sich 2012 gegründet. Bekannt wurden sie durch ihren aggressiven Hip-Hop-Stil, der unter anderem Alkoholexzesse thematisiert. Die siebenköpfige Formation hat bereits viel Festival-Erfahrung und trat unter anderem bei Rock im Park auf.



Was 1985 als kleines Festival der Region begann, hat sich längst zu einem bunten Spektakel mit internationaler Ausstrahlung entwickelt. Medien, Bands und Fans zeigen sich gleichermaßen begeistert von dem besonderen Flair.

Der 2013 ins Leben gerufene Helga!-Award ging bereits dreimal nach Eschwege. 2016 wurde das Open Flair für die „Netteste Security“ ausgezeichnet, 2019 und erneut 2022 folgte der Publikumspreis als bundesweit „Bestes Festival“.

Der gute Ruf eilt dem Open Flair voraus: Selbst legendäre Top-Acts wie Iggy & The Stooges, Korn, Die Toten Hosen, Limp Bizkit, Die Ärzte, The Offspring, Die Fantastischen Vier, AnnenMayKantereit, Billy Talent, Beatsteaks, Peter Fox, Rise Against, Kraftklub und viele mehr folgten ihm ins nordhessische Eschwege.

Die 102 Boyz sind eine Hip-Hop-Crew aus Leer und werden das Open Flair 2024 aufmischen. © rob luethje

Neben dem Hauptgelände und dem Schlosspark bietet das Open Flair seit 2009 zudem ein Gelände direkt an Hessens zweitgrößtem See, dem Werratalsee. Auf und vor der Seebühne wird das Festival bereits am Mittwoch mit einer Warm-up-Party eröffnet.

Auch Donnerstag, Freitag und Samstag wird dort ein perfekt gerahmtes Live-Programm geboten. Ob Hauptgelände oder Seebühne, Schlosspark oder Campingplatz – alles ist nur wenige Minuten von der historischen Fachwerkstadt und den Einkaufsmöglichkeiten Eschweges entfernt. Ein so innenstadtnahes Festival findet man in dieser Größenordnung kein zweites Mal in Deutschland.

Neben einem umfangreichen Kinderprogramm präsentiert das Open Flair auch 2024 wieder Kleinkunst- und Comedy-Acts im Schlosspark, Walkacts in der gesamten Stadt, Poetry-Slam und vieles mehr im E-Werk sowie seit 2017 auch einen Elektrogarten und die Hofbühne.