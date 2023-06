Eschwege und Bad Sooden-Allendorf: Geldbörsen beim Einkaufen entwendet

Zwei Diebstähle ereigneten sich in Lidl-Märkten. (Symbolbild) © Thorsten Becker

Sowohl in Eschwege als auch in Bad Sooden-Allendorf haben unbekannte Täter Geldbörsen gestohlen. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise.

Eschwege – Nachträglich angezeigt wurde der Diebstahl einer Geldbörse. Laut Polizei wurde diese aus der Umhängetasche einer 32-jährigen Eschwegerin entwendet. Ereignet haben soll sich der Diebstahl am Samstag (27. Mai) gegen 20:45 Uhr im Lidl-Markt in Eschwege. Im Lidl-Markt in der Werrastraße in Bad Soden-Allendorf ereignete sich ein ähnlicher Diebstahl. Wie die Polizei mitteilt, wurde einer 54-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf die Geldbörse gestohlen. Sie befand sich in einem im Einkaufswagen abgestellten Korb. In einem unbeaufsichtigten Moment soll der Täter die Geldbörse aus einem mit Reißverschluss verschlossenen Seitenfach entwendet haben. Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 10:15 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf jeweils 200 Euro. (esr)

Hinweise an die Polizei: Tel. 0 56 51/9250