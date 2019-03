Betrunkener in Unterhose schlägt in Eschwege auf Polizeiauto ein

Ausnüchterung im Krankenhaus

In Eschwege hat ein Betrunkene auf einen Streifenwagen der Polizei eingeschlagen.

Ein Betrunkener hat in der Nacht zu Sonntag in Eschwege auf einen Streifenwagen der Polizei eingeschlagen. Dabei war er nur mit einer Unterhose bekleidet, so die Polizei.