Eschwege: Frau aus Hessisch Lichtenau fährt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Die Polizei kontrollierte eine Frau, die unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd

Unter dem Einfluss von Amphetamin und mit etwa 0,4 Promille Alkohol im Blut war eine 28-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Auto in Eschwege unterwegs.

Eschwege – Eine 28-Jährige war unter dem Einfluss von von Alkohol und Drogen mit ihrem Auto in Eschwege unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, hielten Beamte die Frau am Donnerstagabend (29. Juni) gegen 20:20 Uhr im Stadtgebiet zu einer Kontrolle an. Dabei stellten sie fest, dass die Fahrerin aus Hessisch Lichtenau unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamin. Zudem ergab ein Alkoholtest einen Wert von knapp 0,4 Promille. Die 28-jährige Autofahrerin musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Wie die Polizei mitteilt, wurden nun Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel gegen die Frau aus Hessisch Lichtenau eingeleitet. Zusätzlich werde sie sich wegen des Besitzes und Erwerbs von Dogen verantworten müssen. (esr)