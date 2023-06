Eschwege: Geld aus verlorener Geldbörse gestohlen

Unbekannte Täter haben 90 Euro aus einem verlorengegangenen Portemonnaie gestohlen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unbekannte haben 90 Euro aus dem Portemonnaie einer Schülerin gestohlen, nachdem sie dieses in Eschwege verloren hatte.

Eschwege – Unbekannte haben 90 Euro aus einem Portemonnaie gestohlen und es danach auf einen Mülleimer gelegt. Laut Polizei hatte es eine 17-Jährige zuvor an der Skateranlage in der Straße Jardin-de-Saint-Mande in Eschwege verloren. Die Tat ereignete sich am Montag (12. Juni) zwischen 20 und 21:45 Uhr. Hinweise: 0 56 51/9250 (esr)