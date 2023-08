Kind zerkratzt Auto: 500 Euro Schaden

Teilen

Mit einem ungewöhnlichen Unfall und einem jungen Verursacher war die Polizei in Eschwege beschäftigt. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Ein Kind hat in Eschwege einen Schaden von 500 Euro an einem Auto verursacht.

Eschwege – Beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto hat ein 7-jähriger Junge am Sonntagvormittag einen Schaden von rund 500 Euro verursacht. Der Junge, der mit einem Elternteil unterwegs war, befuhr gegen 11.15 Uhr in Eschwege mit seinem Fahrrad die Straße „Vor dem Brückentor“ Richtung Innenstadt und geriet dann aus Unachtsamkeit mit seinem Lenker gegen einen verbotswidrig am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen. Neben dem Schaden von etwa 500 Euro an dem Auto entstand auch an dem Kinderfahrrad ein Schaden von knapp 50 Euro. (Theresa Lippe)