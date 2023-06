Eschwege: Mann fährt unter Drogeneinfluss mit Sprinter

Die Polizei hat einen Sprinterfahrer angehalten, der unter dem Einfluss von THC stand. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Beamte der Eschweger Polizei haben einen 28-Jährigen an einer Tankstelle in Eschwege kontrolliert. Der Mann war unter dem Einfluss von Drogen gefahren.

Eschwege – Unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand der Fahrer eines Transporters. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 28-Jährige an der Tankstelle in der Niederhoner Straße in Eschwege kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv auf die Substanz THC. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend (4. Juni). Gegen den aus Portugal stammenden Fahrer eines Sprinters wurden Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Besitzes beziehungsweise Erwerbs von Betäubungsmitteln eingeleitet. (esr)