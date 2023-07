5000 Euro für neue Instrumente: Marchingband Dietemann bekommt Unterstützung

Von: Tobias Stück

Präsentieren die neuen Rhythmusinstrumente: (Hinten) der stellvertretende Abteilungsleiter Michael Barta-Schiller und Percussionausbilder Christoph Martin, (vorne) Stiftungsmitglied Jochen Eiffert und Abteilungsleiterin Steffi Nölke. © Marchingband Dietemann/Privat

Für frische Töne hat die VR-Bank bei der Marchingband Dietemann gesorgt: 5000 Euro Spendengeld gab es für die Musiker, die gleich mal ihre 20 Jahre alten Instrumente ausgetauscht haben.

Eschwege – Noch rechtzeitig vor dem Johannisfest hat die Marchingband Dietemann von der VR-Bank Mitte Spendengeld bekommen, um sich neue Instrumente anzuschaffen. Insgesamt 5000 Euro waren für die ETSV-Abteilung zusammengekommen. Vom Klang konnten sich die Besucher bei zahlreichen Ständchen am vergangenen Johannisfest-Wochenende überzeugen.

Mehr als 20 Jahre wurde bei der Marchingband Dietemann auf den alten Schlaginstrumenten für Rhythmus in der Musik gesorgt. Das sei eine wirklich lange Zeit, heißt es vonseiten des Vereins. „Zum Schluss wurde es immer schwieriger, Ersatzteile zu bekommen. Einige Instrumente konnten nicht mehr instandgesetzt werden“, berichtet die Abteilungsleiterin Steffi Nölke.

Musiker standen nach der Pandemie vor einem Neuanfang

Ein neues Schlagwerk sei aber eine große Investition, insbesondere nach der langen Corona-Zwangspause. Mehr als zwei Jahre hatte der Musikzug kaum Einnahmen. Die Pandemie hatte den Musikzug, der im Eschweger TSV beheimatet ist, schwer getroffen. Einige Musiker sind während der Pandemie abgesprungen, viele Übungsstunden sind ausgefallen. Einige Monate gab es keine Proben mehr. „Wir haben praktisch wieder von vorne angefangen und das brauchte Zeit“, sagte Steffi Nölke im Gespräch mit unserer Zeitung während der Pandemie.

20, besser 25 Musiker benötigt die Marchingband Dietemann aber, um ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Eigene Ansprüche bedeutet, fünf- oder sechsstimmig zu spielen. Für das Johannisfest 2022 waren bereits einige Auftritte zustande gekommen, ansonsten wurden Auftritte aber nicht angenommen. Es wurde viel geprobt, auf dem Meißner wurde ein Trainingswochenende eingelegt.

Marchingband Dietemann lässt wieder Gabalier hören

In diesem Jahr hat das geklappt: Mit „voller Kapelle“ haben sie wieder Auftritte gespielt und beim Johannisfest für Jubelstürme gesorgt. Besondersgut kamen die mehrstimmigen Versionen von G.G. Andersons Hit „Mädchen, Mädchen“ oder „Hulapalu“ von Andreas Gabalier an. Im Festzelt am Sonntag nach dem Umzug legten sie einen viel umjubelten Auftritt hin, beim Wecken am Sonntagmorgen hatten sie noch mit ihren fantasievollen Kostümen für Eindruck gesorgt.

Dank der Unterstützung der VR-Bank-Stiftung unter dem Motto „Mit Herz für die Region“ freut sich die Marchingband Dietemann Eschwege über fünf Snaredrums, vier Bassdrums und ein Tenor. Vom super Klang der neuen Instrumente konnte sich Stiftungsmitglied Jochen Eiffert direkt bei der Spendenübergabe überzeugen.

Wer Lust hat, Musik zu machen, der kommt zu den Übungseinheiten. Diese finden immer freitags ab 19 Uhr im Eschweger Oberstufengymnasium statt. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, Instrumente werden gestellt. Wer mitmachen möchte, meldet sich bei Steffi Nölke unter 0 56 51/3 33 20 14 oder musik@eschwegertsv.de. (ts)