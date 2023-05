Von Eschwege nach Alexandria

Von: Marius Gogolla

Rainer Otte verlässt Brüder-Grimm-Schule: Torsten Huhn (von links, Vertretungsplan), Tobias Graf (Realschulzweig), Rainer Otte (stv. Schulleiter), Ute Walter (Schulleiterin), Sven Zuber (Hauptschulzweig) und Heiko Striening (Förderstufe). © Brüder-Grimm-Schule

Der stellvertretende Schulleiter Rainer Otte verlässt die Brüder-Grimm-Schule. Seine nächste Station ist Alexandria.

Eschwege – Rainer Otte hat seinen Abschied von der Brüder-Grimm-Schule in Eschwege bekanntgegeben. Er wird ab dem 1. August an einer deutschen Schule in Alexandria (Ägypten) unterrichten. In der Cafeteria der Brüder-Grimm-Schule hatte der stellvertretende Schulleiter und Gymnasialzweigleiter zu einem Imbiss eingeladen, um sich beim Schulleitungsteam und dem Kollegium für die gute Zusammenarbeit und die vielfältige Unterstützung während der vergangenen drei Jahre zu bedanken.

Im Januar 2020 war der gebürtige Thüringer nach sechsjähriger Tätigkeit in Windhuk (Namibia) an die Brüder-Grimm-Schule gekommen. Kurz darauf begann die Corona-Phase: „Es war eine herausfordernde, aber auch spannende Zeit,“ sagt Otte.

„Währenddessen konnten wichtige Schulentwicklungsprozesse umgesetzt oder angestoßen werden. Sei es bei der Öffentlichkeitsarbeit, bei der Erweiterung des Ganztagsangebots oder der Schaffung eines grünen Klassenzimmers.“

Schulleiterin Ute Walter hob insbesondere Rainer Ottes Engagement für die digitale Bildung von Kindern und Jugendlichen hervor. Ob durch die Organisation eines digitalen Testtags oder eines Online-Unterrichts nach Stundenplan – sein Einsatz habe dazu beigetragen, dass sich die Schule auch im Lockdown gut habe weiterentwickeln können. Herausforderungen sei er stets gelassen und konstruktiv begegnet. Rainer Otte verlässt Eschwege, um im Leitungsteam der Deutschen Schule der Borromäerinnen in Alexandria zu wirken. Seine Erfahrungen in Namibia hätten ihn nicht losgelassen, erklärt der 62-Jährige, und so sei er gespannt auf seinen zweiten Auslandschuldienst.

„Ich bin neugierig, Land und Leute kennenzulernen, die arabische Sprache und eine weitere Lebensart. Und natürlich freue ich mich auf viel Sonne und das Meer“, sagt er.

Zum Abschluss gab es als Dankeschön gleich zwei Präsentkörbe mit Regionalwaren vom Schulleitungsteam, überreicht von Hauptschulzweigleiter Sven Zuber, sowie von Thomas Hoffmann und Kerstin Knauft für den Personalrat.

(Marius Gogolla)