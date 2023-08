Verwirrter Mann schlägt in Eschwege um sich

Von: Theresa Lippe

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener und verwirrter Mann hat in Eschwege Menschen angegriffen und wurde schließlich in die Psychiatrie eingewiesen.

Eschwege – Ein unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehender Eschweger (37) ist in die Psychiatrie eingewiesen worden, nachdem er am Montag gegen 18.15 Uhr in der Bahnhofstraße im Bereich der Commerzbank, in verwirrtem Zustand, einen Mann angegriffen hatte. Das teilt die Polizei mit.

Dabei soll der 37-Jährige auch ein Messer bei sich geführt haben, was ihm im Zuge der Auseinandersetzung aber abgenommen werden konnte. Außerdem soll er mit einem Stoffbeutel, in dem sich eine Glasflasche befand, um sich geschlagen und eine Person verletzt haben.

Der verwirrte und alkoholisierte (1,9 Promille) Eschweger konnte von hinzugerufenen Einsatzkräften der Polizei Eschwege unter Kontrolle gebracht werden und wurde in der weiteren Folge dann aufgrund seines Zustandes der Eschweger Psychiatrie zugeführt. (tli)