Stadt Eschwege präsentiert die Plakette für das Johannisfest: OG steht im Mittelpunkt

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Präsentieren die Johannisfestplakette: (von links) Thomas Große, Alexander Heppe, Hans-Michael Kreißler, Marion Lentz, Rosemarie Schmerbach, Uwe Gondermann, Judith Vopicka-Rohde und Scarlett Grebestein. © Stefanie Salzmann

Das Oberstufengymnasium Eschwege (OG) ist auf der diesjährigen Johannisfestplakette zu sehen. Am 15. Juli feiert die Schule ihren 50. Geburtstag.

Eschwege – Es ist unstrittig, dass das Gebäude des Eschweger Oberstufengymnasiums nicht das schönste ist. „Es ist wohl das hässlichste der Stadt“, sagt Thomas Große, Erster Stadtrat. „Aber Hans-Michael Kreißler hat das Beste rausgeholt.“ Bürgermeister Alexander Heppe drückt es diplomatischer aus: „Das Gebäude hat gestalterisches Potenzial.“

Die etwas freudlose Architektur der frühen 1970er-Jahre tut aber vor allem der Freude der Schule keinen Abbruch, die in diesem Jahr anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens nicht nur als Motiv die Johannisfestplakette ziert, sondern vor allem am Johannisfest-Sonntag (2. Juli) eine besondere Rolle einnehmen wird. Die Schule wird den Umzug, der in diesem Jahr unter dem Motto „Meine Schule“ steht, gleich nach den Kommunalpolitikern anführen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir und die Schüler von Anfang an in den Entstehungsprozess des Plakettenmotives eingebunden waren“, sagt Marion Lentz, die seit vorigem Jahr das OG leitet. Die große Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag der Schule soll am Samstag (15. Juli) stattfinden. Künstlerisch setzen sich die Schüler im Kunstunterricht mit ihrem Schuljubiläum auseinander. „Vor allem freuen sie sich, dass es auch für sie in diesem Jahr Johannisfestbrötchen gibt“, sagt Marion Lentz.

Wie der städtische Johannisfestorganisator Uwe Gondermann berichtet, wurde die Johannisfestplakette in diesem Jahr in einer Auflage von 7.000 Stück hergestellt – 5.000 mit Nadel, 2.000 mit Magnet. Am 25. Mai erhalten die Schulen 5.000 Plaketten, die deren Schüler dann selbstständig für drei Euro verkaufen können und pro Plakette einen Euro für ihre persönliche Johannisfestkasse verdienen. „Wir gehen davon aus, dass die Plaketten zum Ende knapp werden und alle verkauft sind“, sagt Gondermann.

Zusätzlich werden in einer limitierten Auflage von den Werraland Lebenswelten in einen Holzrahmen gefasste Plaketten für Sammler hergestellt. „Hier steht die Zahl aber noch nicht fest“, weiß Rosemarie Schmerbach, die in diesem Jahr für die Verteilung der Plaketten bei der Stadt Eschwege zuständig ist. Das diesjährige Johannisfest beginnt am Donnerstag (29. Juni) und endet am Montag (3. Juli). (Stefanie Salzmann)