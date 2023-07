Geschafft: 76 Absolventen verlassen FOS mit Fachhochschulreife

Von: Tobias Stück

Bestenehrung: (von links) Schulleiter Ekkehard Götting, Sophie Engler, Karolina Oleskiewiz, Noah Eisenhuth, Nele Propf, Marie Christin Völker, Nils Laudenbach, Carlotta Lang und der stellvertretende Schulleiter Andreas Althen. © Berufliche Schulen Eschwege

Traumnoten und launige Beiträge: bei der Abschlussfeier der Beruflichen Schulen Eschwege war einiges los.

Eschwege – Deutschland redet vom Fachkräftemangel - die Beruflichen Schulen Eschwege setzen ein starkes Zeichen dagegen. Mit 76 Absolventen der Fachoberschule starten junge und engagierten Schülerinnen und Schüler mit der frisch erworbenen Fachhochschulreife in ihre berufliche Zukunft.

Die Fachoberschule, so Götting, sei die perfekte Schulform zur Vorbereitung auf einen späteren Beruf. Mit dem betrieblichen Praktikum im ersten Jahr hätten die Absolventen erste berufliche Erfahrungen sammeln können und im zweiten Jahr sei dann das theoretische Rüstzeug als Grundlage für ein späteres Berufsleben dazugekommen. Mit den Schwerpunkten Maschinenbau, Sozialwesen und Wirtschaft und Verwaltung könne die Eschweger Schule mit einem perfekten Angebot aufwarten. Bei der Ausgabe der Zeugnisse stellte Schulleiter Ekkehard Götting heraus, dass die Schüler dankbar sein können – gerade im ersten Jahr der FOS – gesund und erfolgreich den Abschluss erreicht zu haben.

Unter der Überschrift „ans Herz gewachsen“ ließen Absolventen und Lehrkräfte in launigen Beiträgen die Zeit als „Fossis“ Revue passieren. Viel war dabei die Rede von Spaß, Freude, Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang miteinander. Man sei doch zu einer tollen und feinen Truppe zusammengewachsen.

Die besten Noten gingen an zwei Schülerinnen

Der große Einsatz und die gute Arbeit in der Fachoberschule zeigte sich nicht nur in der Zahl von 76 Zeugnissen der Fachhochschulreife, sondern auch in den Ergebnissen der besten. Mit einem Traumergebnis von 1,1 legten Karolina Oleskiewiz und Sophie Engler mit einem Durchschnitt von 1,2 die absolut besten Prüfungen ab. Sie wurden von der Schulleitung besonders ausgezeichnet.

Die Tür steht ihnen offen: 76 Absolventen haben an der Fachoberschule in Eschwege jetzt ihre Fachhochschulreife erlangt. © Berufliche Schulen Eschwege

Auf ihren Weg in die Zukunft bekamen die Absolventinnen und Absolventen die Wünsche mit, dass sie weiter lebensfroh und ohne Angst dem Leben zugewandt bleiben sollten. Insgesamt fanden die Absolventen es voller Dankbarkeit als tolles Geschenk, dass sie nun neue Wege selbst gestalten können: „Lernen nicht nur im Unterricht, sondern Lernen im Erkunden der Welt.“ Im Rückblick galt ein besonderer Dank den beiden Abteilungsleitern Johannes Stübiger und Jan Ziegenbein sowie den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern Christina Aue, Caroline Hoffmann, Timo Peter und Andreas Stiebing.

Es ist inzwischen eine schöne Tradition der Beruflichen Schulen Eschwege, dass sie als langjährige Umweltschule ihren Absolventen ein besonderes Zeichen der Verbundenheit mit ihrer Schule und zum Vertrauen in die Zukunft mitgibt. Die Schüler erhielten jeweils einen Gingkobaum als Aufforderung, sich gegen Klimawandel und den Raubbau an der Natur einzusetzen. (red/ts)