Eschwege: Stiftung baut neues Dialysezentrum

40 Behandlungsplätze sollen entstehen

© Skizze: PHV-Stiftung Neubau: Das neue Dialysezentrum entsteht in Nachbarschaft zum Klinikum. 40 Behandlungsplätze sollen in dem Neubau entstehen.

Die gemeinnützige Stiftung Patienten-Heimversorgung (PHV) baut in Eschwege ein neues Dialysezentrum in Nachbarschaft zum Krankenhaus und mit direkter Anbindung an die Klinik.