Täter beschädigen Autoreifen in der Schillerstraße in Eschwege mutwillig

Zwei Autos wurden von unbekannten Tätern in Eschwege beschädigt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Jeweils einen Reifen von zwei geparkten Autos haben Unbekannte so beschädigt, dass sie Luft verloren haben. Abgestellt waren die Autos in der Schillerstraße in Eschwege.

Eschwege – Mutwillig beschädigt wurden zwei Autos, die in der Schillerstraße in Eschwege abgestellt waren. Wie die Polizei mitteilt, wurde jeweils ein Reifen der geparkten Fahrzeuge so beschädigt, dass sie Luft verloren. Bei einem schwarz-weißen Opel Mokka soll der Schaden am rechten Hinterreifen in Höhe von etwa 200 Euro zwischen Freitag (2. Juni) gegen 6:30 und 14:30 Uhr entstanden sein. Bei einem grauen VW ID.3 wird der Tatzeitraum mit Montag (5. Juni) zwischen 7 und 15 Uhr angegeben. Hier beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 160 Euro. In den Fällen von Sachbeschädigung bittet die Polizei um Hinweise: 0 56 51/9250 (esr)