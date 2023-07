Werkstatt für junge Menschen und Treffpunkt feiern Jubiläum - und ihr Durchhaltevermögen

Von: Kim Hornickel

Die Chemie stimmt: Betreuerin Lisa Triller (Mitte) sowie die Teilnehmerinnen (von links) Maya Lowens und Isabell Schädler verstehen sich gut. © Kim Hornickel

Auch ohne Schulabschluss eine Chance am Arbeitsmarkt haben oder endlich die Traumausbildung schaffen - damit junge Erwachsene das schaffen, dafür gibt ein ganzes Team in Eschwege alles.

Eschwege – Damit sie anderen bei der Jobsuche helfen können, brauchen die Helfer vom „Treffpunkt für Jugendliche in Berufsnot“ und der „Werkstatt für junge Menschen“ in Eschwege selbst erst einmal Unterstützung – und die war nicht immer so einfach zu bekommen. 1997 wäre die Finanzierung, die heute vor allem von der Diakonie sichergestellt wird, beinahe geplatzt. „Das wäre das Ende des Projektes gewesen“, sagt Ralph Beyer kürzlich bei einer Jubiläumsfeier.

Der Dekan, der seit Jahren im Verwaltungsrat aktiv ist, lädt eine ganze Reihe Gratulanten an das Rednerpult in die Lehrräume in der Thüringer Straße ein. Mit dabei ist auch Gudrun Neebe. Die Oberlandeskirchenrätin erklärt den Dutzenden geladenen Gästen und Unterstützern, darunter Vertreter der Stadt, des Landkreises, der Kirche, der Diakonie und vielen weiteren Zuhörern in dem proppenvollen Klassenzimmer, ihr sei bewusst, dass Kirche nicht nur Gottesdienst sei. „Auch das diakonische Handeln und Bildung sind wichtig. Dabei up to date zu bleiben, besonders in Sachen Digitalisierung, ist die größte Herausforderung“, so die Kirchenrätin.

Viel Lob und Applaus: Dekan Ralph Beyer überreicht ein Dankeschön an die Vorstandsmitglieder (links) Anke Engel und Büsra Dikmen. © Kim Hornickel

Mitzuhalten und aufopferungsvoll alles für Hilfsbedürftige zu geben sei für das engagierte Team des Treffpunkts und der Werkstatt für junge Menschen in Eschwege kein Problem, darin waren sich alle Redner sicher. „Die Maßnahmen vor Ort sind innovativ, krisenfest und werden von belastbaren Mitarbeitern geführt, die ihre Hilfe auch während der Pandemie nicht eingestellt haben“, betont Beyer.

Anträge und Finanzierungen machen Helfern zu schaffen

Das Lob von allen Seiten geht beim Vorstands-Duo Büsra Dikmen und Anke Engel runter wie Öl. Beide freuen sich über so viele anerkennende Worte und nutzen die Aufmerksamkeit, um für weitere Hilfen und weniger Bürokratie zu werben. Auch Beyer bestätigt: „Wir brauchen langfristigere Finanzierungen.“ Das biete den Helfern mehr Sicherheit und halte die Flut von Anträgen im Zaum. Immerhin wollen die Helfer so viel Zeit wie möglich in die Unterstützung ihrer Schützlinge investieren, damit die ein Praktikum und später eine Ausbildung finden, in der sie sich wohlfühlen.

Vorsicht, heiß und fettig: Der 19-jährige Dionys Bachmann serviert einer Kundin Pilze mit Soße, auf dem Jubiläumsfest des „Treffpunkt für Jugendliche in Berufsnot“ und der „Werkstatt für junge Menschen“ in Eschwege. Dabei übt er schon für seine Ausbildug in einer Großküche. © Kim Hornickel

Zum Jubiläumsfest zeigen einige der „Teilnehmer der Maßnahmen“, wie die Mitarbeiter die Jugendlichen nennen, schon einmal ihr Können. Denn wo lässt sich schließlich besser Arbeitserfahrung in der Gastronomie sammeln als hinter der Theke bei der Jubiläumsfeier, findet auch Dionys Bachmann. Der 19-Jährige schichtet gerade gekonnt gebratene Pilze in Papierschalen. „Welche Soße?“, fragt er die Kundin freundlich. Dann noch eine Gabel dazu, Bachmann greift nach einer Serviette und fertig ist das Gedeck.

Abgehängt und abgebrochen: Junge Erwachsene versuchen Neustart

Beim Servieren erzählt er seine Geschichte: Bisher hatte der 19-Jährige wenig Erfolg bei der Jobsuche. „Ich habe zwar Praktika gemacht, aber irgendwie ist der Kontakt immer von Arbeitgeberseite abgebrochen“, sagt er und zuckt mit den Schultern. Mithilfe der Betreuer hat der junge Mann mit dem Piercing in der Lippe aber nun gute Chancen auf eine Ausbildung in einer Eschweger Großküche. „Für mich läuft es hier mehr als gut“, sagt Bachmann fröhlich.

Auch für Maya Lowens und Isabell Schädler ist die Jobhilfe wichtig, die beiden haben mittlerweile auch Pläne für die Zukunft. „Ich habe schon einen Ausbildungsplatz und fange im August als Augenoptikerin an“, sagt die 19-jährige Isabell Schädler aus Eschwege. Maya Lowens steht da noch am Anfang, sie will mithilfe der Beteuer erst einmal ein Praktikum finden, nachdem sie vor Kurzem die Schule abgebrochen hat. Später möchte sie dann ein Freiwilliges Soziales Jahr machen und den Hauptschulabschluss nachholen. Denn Lowens hat ein Ziel: „Ich will Rettungssanitäterin werden, wie meine Freunde“, sagt sie.

Damit Jugendliche und junge Erwachsene auch in Zukunft nicht alleine mit Problemen am Arbeitsmarkt oder nach dem Schulabbruch dastehen, werden Werkstatt und Treffpunkt auch in Zukunft Unterstützung brauchen und dafür weiterkämpfen. (Kim Hornickel)