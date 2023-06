Eschwege: Unbekannter verletzt Mann mit Flasche am Ohr

Ein Streit um eine Flasche Wodka endete in Eschwege mit einer Verletzung. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Ein Unbekannter soll einen 29-Jährigen aus Eschwege im dortigen Schlosspark mit einer zerbrochenen Flasche angegriffen haben.

Eschwege – Ein 29-jähiger Eschweger hat bei einem Streit eine Schnittwunde am Ohr erlitten. Laut Polizei gibt er an, dass er mit einem Unbekannten in Streit geriet, nachdem dieser seine Flasche Wodka an sich nahm. Der Unbekannte soll schließlich die Böden zweier Bierflaschen abgeschlagen und den 29-Jährigen damit bedroht haben. Auf die Aufforderung hin, die Flaschen abzulegen, habe der Täter ihn mit einer Flasche geschlagen. Dabei erlitt der 29-Jährige die Wunde. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Tat ereignete sich am Donnerstag (22. Juni) gegen 22 Uhr im Schlosspark in Eschwege. Der Täter wird als zirka 20 Jahre alter Mann mit dunklem Hautton beschrieben. Er habe schwarze Kleidung der Marke „Adidas“ und eine schwarze „Fila“-Basecap getragen und ein rot-silbernes Fahrrad mitgeführt. Hinweise: 0 56 51/9250 (esr)