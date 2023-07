Mit Werra-Wasser getauft: Eschweger Kirchengemeinden laden zu Großevent

Tauft mit Werra-Wasser: Pfarrerin Sieglinde Repp-Jost und ihre Kollegen sind am Samstag ab 14 Uhr auf der Flussinsel im Einsatz. © Tobias Stück

Vom Baby bis zum 16-Jährigen - bei der groß angelegten Taufe am Samstag in Eschwege sind alle Altersklassen dabei - auch weil, viele etwas nachzuholen haben.

Eschwege – Viele behaupten es, bei den wenigsten trifft es aber auch tatsächlich physisch zu: mit Werra-Wasser getauft worden zu sein. Ab Samstagnachmittag können das 14 junge Eschweger mit Fug und Recht behaupten. Sie werden auf dem Freigelände des Hotels Müllers Weiden mit Taufwasser aus dem Fluss in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen. Das Fest beginnt am nächsten Samstag um 14 Uhr.

Dieses Tauffest direkt an der Werra ist eine Premiere. Die Kirchengemeinden der Eschweger Kernstadt – Marktkirche, Neustädter Kirche, Kreuzkirche und Auferstehungskirche – haben insgesamt 14 Täuflinge gefunden, die sich in einer großen Gemeinschaft taufen lassen möchten. Dabei ist das Alter der Täuflinge ganz unterschiedlich. „Wir haben Babys, die jünger als ein Jahr sind, aber auch 13- oder 16-Jährige“, berichtet Sieglinde Repp-Jost von der bevorstehenden Feier.

In den vergangenen Jahren sind die Täuflinge oftmals älter geworden. „Viele Eltern wollen ihr Kind selbst entscheiden lassen, ob es sich taufen lässt“, sagt Repp-Jost. Die Taufe bedeutet in der christlichen Welt die Eingliederung in die Gemeinschaft der Christen oder ein öffentliches Glaubensbekenntnis. Deswegen wird auch die Tauffrage gestellt. Bei Säuglingen übernehmen die Eltern und Paten die Antwort.

„Endlich nachholen, was sie während der Pandemie verpasst haben“

In diesem Jahr haben die Kirchengemeinden in Eschwege extrem viele Taufanfragen bekommen. „Viele wollten nachholen, auf was sie durch Pandemie verzichtet haben“, erzählt die Pfarrerin. Eine große Taufe in Gemeinschaft sei deshalb schnell auf Zustimmung gestoßen, „während andere eben den klassischen Gottesdienst bevorzugen“.

Klassisch wird es am nächsten Samstag nicht unbedingt. „Es soll locker und lebendig werden“, sagt Repp-Jost. Dafür sorgt schon die Örtlichkeit im Park des jüngsten Eschweger Hotels. Im Atrium des Freigeländes wird der Gottesdienst stattfinden. Dann kommt Bewegung in die Gemeinde. Das Taufwasser wird mit einem Holzeimer aus der Werra geschöpft.

Menschliche Kette zur Taufe

An einer menschlichen Kette werden es Kinder und Jugendliche bis zu den Taufbecken weiterreichen. Insgesamt wird an drei Stationen von den Pfarrern Joachim Meister (Auferstehungskirche), Christoph und Nicola Feller-Dühr (Kreuzkirche), Sieglinde Repp-Jost und Prädikant Heiko Striening gleichzeitig getauft. Durch den Akt selbst wird das Werra-Wasser zu Taufwasser.

Eine Veranstaltung wie dieses Tauffest passt exakt in das Konzept der Hotelbetreiber Sabine und Dieter Kühnemund. Ihr Anliegen ist es von jeher, den Park des Hotels auf der Flussinsel der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Volleyballfeld, den Steinkreis oder den Spielplatz können jederzeit auch Besucher nutzen, die nicht Gäste des Hotels sind. Weiterhin ist ein Steg über die Werra von der Schlossmühle zum Hotel geplant. Die Taufgesellschaften können am Samstag anschließend dort picknicken. Der Spielplatz wird für die Kinder auch während des Gottesdienstes geöffnet sein. Willkommen ist jeder – nicht nur die, die zu den Taufgesellschaften gehören, sondern auch die, die am Samstag vom Einkaufsbummel zurückkehren. (Tobias Stück)