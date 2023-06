Eschwege wird nachhaltig: Nahwärme-Netz in Planung

Firma aus Kassel stellt Konzept für Nahwärme-Netz vor

Konzept für Nahwärme-Netz in Eschwege: Zu der Veranstaltung im E-Werk in Eschwege kamen zahlreiche Interessierte. Vorgestellt wurde das Konzept von der Firma Qonzept Energy aus Kassel.

In Eschwege ist ein Nahwärme-Netz in Planung.

Eschwege – Mittels nachhaltiger Energie können so Teile der Stadt beheizt werden. Eschwege ist damit die erste Kommune in Hessen, für die ein Nahwärme-Netz-Plan erstellt wird. Die Firma Qonzept Energy aus Kassel hat das Konzept dafür im E-Werk vorgestellt.

Bis 2045 sollen laut Bundesregierung die Sektoren Verkehr, Strom und Wärme klimaneutral sein. In Eschwege könnte die Wärme schon bald aus nachhaltiger Energie produziert werden. „In der Werra lässt sich eine Flusswärmepumpe installieren“, sagt Thorsten Ebert von Qonzept Energy. Weitere nachhaltige Energiequellen für die Wärme-Erzeugung seien beispielsweise Solarthermie und das Nutzen von Biomasse.

Drei Varianten seien laut Ebert für Eschwege denkbar: Eine Flusswärmepumpe in Kombination mit Biomethan, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Biomethan oder Solaranlagen in Kombination mit einer Wärmepumpe sowie mit Biomethan. Bis zu 50 Prozent des Wärmebedarfs in Eschwege könne mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe gedeckt werden.

Das Nahwärme-Netz soll in vier Schritten entstehen, so Ebert. Zunächst werde eine Bestandsanalyse erhoben und die Wärmebedarfs-Entwicklung ermittelt. In einer Potenzialanalyse wird dann festgestellt, wie sich der zukünftige Wärmebedarf entwickelt. Im Zielszenario wird Deckung der Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien in einem Konzept dargestellt. Abschließend wird eine Wärmewende-Strategie aufgestellt. Diese dient der Ermittlung des spezifischen Wärmebedarfs im Stadtbild von Eschwege.

„Eschwege ist für ein Pilotprojekt“, sagt Heike Böhler von der Landesenergieagentur in Wiesbaden. „Wir freuen uns, den Eschwegerinnen und Eschwegern das Konzept vorstellen zu können.“ Böhler ist Projektleiterin für Energiekonzepte in der Landesenergieagentur.

„Nur mit der Unterstützung der Menschen vor Ort kann die Energiewende funktionieren“, sagt Bürgermeister Alexander Heppe. „Die Hauseigentümer sollen erfahren, was auf sie zukommt. Deswegen haben wir in Zusammenarbeit mit Qonzept Energy das Konzept für das Nahwärme-Netz für Eschwege erarbeitet und stellen dieses heute vor.“ Er sei stolz darauf, dass Eschwege die erste Kommune in Hessen mit einem Nahwärme-Netz-Plan ist, so Heppe. Bereits seit mehreren Jahren werde der Klimaschutz in Eschwege aktiv betrieben und in die Stadtplanung mit einbezogen.

So werde unter anderem das neue Schwimmbad unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit gebaut. „Wir müssen den Weg der Klimakommune gemeinsam gehen“, sagt Heppe. „Wir machen das nicht für uns, sondern für unsere Kinder und Enkel.“ Das Nahwärme-Netz soll bis 2045 fertiggestellt sein.

Informationen zum Energiesparen und zu Nahwärme-Netzen unter hessen-spart-energie.de