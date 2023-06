Eschweger Eduard Buchenau geht nach 60 Jahren bei Solupharm in den Ruhestand

Von: Damai Dewert

Jetzt aber: Eduard Buchenau geht mit 74 Jahren in Rente – jahrelang arbeitete er beim Melsunger Unternehmen Solupharm. Im Bild (von links) Eduard Buchenau und Geschäftsführer Friedemann Seitz. © Solupharm

Der Eschweger Eduard Buchenau geht mit 74 Jahren nach 60 Jahren endgültig in Rente. Vor zehn Jahren hat er das schon einmal getan.

Eschwege/Melsungen – Einen besonderen Ruhestand feiert jetzt Solupharm-Mitarbeiter Eduard Buchenau. Denn 2022 lag das durchschnittliche Renteneintrittsalter in Deutschland bei 64,4 Jahren. Da kann Buchenau, der aus Eschwege kommt, nur lächeln. Nach 16 Jahren bei der Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH in Melsungen und insgesamt 60 Jahren im aktiven Arbeitsleben geht er nun mit 74 Jahren in Rente, teilt das Unternehmen mit. „Jetzt allerdings wirklich“, sagte Buchenau.

Eigentlich hatte sich Eduard Buchenau nach einem langen Arbeitsleben, in dem er unter anderem als Bergmann, Bademeister und Masseur gearbeitet hat, bereits 2013 in den Ruhestand verabschiedet. Dort hielt es ihn aber nicht lange: „Mir fehlten die Kontakte zu den Kolleginnen und Kollegen, und der Extra-Verdienst kam natürlich auch nicht ungelegen.“

Die Firma Solupharm hat ihn gerne zurückkehren lassen. Der Melsunger Lohnhersteller von Spezial-Nahrung ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und beschäftigt aktuell 547 Mitarbeiter. Dazu zählen neben dem Vorreiter Eduard Buchenau weitere Kollegen mit Rentnerstatus. Geschäftsführer Friedemann Seitz schätzt deren Einsatz: „Zum einen spüren natürlich auch wir den Fachkräftemangel und sind daher froh, wenn wir noch ein wenig länger auf die Arbeitskraft der alten Hasen zurückgreifen können, insbesondere, wenn sie so mit Herzblut arbeiten wie Eduard Buchenau. Zum anderen gilt es, unsere neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Erfahrung der älteren Mitarbeiter erfolgreich zu integrieren.“ Da sei es umso wichtiger, dass die älteren Kollegen nicht nur ihr Fachwissen, sondern auch die Werte des Familienunternehmens weitergeben würden.

In den vergangenen Jahren habe Eduard Buchenau genau dies zuverlässig und mit viel Freude und Spaß immer samstags in der Frühschicht getan. Am 30. Juni – vier Monate vor seinem 75. Geburtstag – ist es dann allerdings soweit: Dann wird „der Eddi“ ein letztes Mal die Hygienekleidung anlegen und die Verpackungsmaschine fahren.

Die Kolleginnen und Kollegen und die Vorgesetzten werden ihn vermissen, heißt es vom Unternehmen. (Damai Dewert)