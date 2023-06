Eschweger Krabbelgruppe findet Zwischenlösung im DGH von Niederhone

Von: Tobias Stück

Teilen

Schauten, wie sich die Kinder entwickeln: (von links) Ortsvorsteherin Susanne Meerwart, Winfried Kaufhold (IImmobilienwirtschaft), Norbert Wolf (Ortsbeirat), Bürgermeister Alexander Heppe, Jörn Engler (Familie und Soziales), Gabriele Kniese (Ortsbeirat), Simon Bartels (Vorsitzender Krabbelgruppe) und Manuela Reich (Leiterin Krabbelgruppe) mit Johanna und Jasper. © Tobias Stück

Weil die Villa, die 30 Jahre ihr Zuhause war, verkauft wurde, musste die Eschweger Krabbelgruppe jetzt umziehen. Im DGH von Niederhone haben sie jetzt eine Interimslösung gefunden.

Eschwege/Niederhone – Die Kündigung kam fristgerecht, die Umsetzung für die Krabbelgruppe Eschwege kann man aber als sportliche Herausforderung beschreiben. Weil der neue Eigentümer die ehemalige Sahm-Villa an der Reichensächser Straße 31, die mehr als 30 Jahre das Zuhause der Krabbelgruppe Eschwege war, anderweitig nutzen möchte, musste der Verein ausziehen. Eine Interimslösung hat die Stadt für den Trägerverein im Dorfgemeinschaftshaus in Niederhone gefunden. Diese Lösung hat aber nicht nur Befürworter.

Denn für die Niederhöner ist ihr Dorfgemeinschaftshaus seit mehreren Jahren nicht nutzbar. Erst wurde hier eine Notgruppe eingerichtet, solange die Kita am Bahnhof noch nicht fertig war. Im vergangenen Jahr wurde das DGH umgerüstet, um ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Und jetzt findet die Krabbelgruppe hier einen Unterschlupf. „Das Unverständnis bei den Niederhönern und insbesondere bei den Vereinen ist groß“, sagt Ortsvorsteherin Susanne Meerwart. Der Unmut sei aber im Laufe der Zeit geringer geworden, ergänzt ihr Stellvertreter Norbert Wolf. „Für die Kinder geben wir den Platz gerne her.“

Jörn Engler, Leiter des Fachbereichs Familie und Soziales, betont, dass das DGH erst ausgewählt wurde, als es keine Alternativen mehr gab. „Es gibt wenig Angebote auf dem Immobilienmarkt und die Zeit saß uns im Nacken.“ Auch Bürgermeister Alexander Heppe spricht von einer Zwischenlösung. Die Stadt sei weiterhin aktiv auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Am liebsten im Bestand. Immobilienbesitzer, die ein Objekt im Angebot haben, könnten sich bei Jörn Engler (joern.engler@eschwege-rathaus.de) melden. Denn die Stadt Eschwege, die einen Betriebsvertrag mit dem Verein Eschweger Krabbelgruppe geschlossen hat, muss den Träger der U3-Einrichtung bei den Räumlichkeiten unterstützen. „Für diese Zwischenlösung in Niederhone sind wir sehr dankbar“, sagt der Vorsitzende Simon Bartels. Mit der Kitaaufsicht des Werra-Meißner-Kreises wurde vereinbart, dass die Zulassung maximal drei Jahre läuft. Stadt und Verein haben sich zum Ziel gesetzt, nach anderthalb Jahren eine neue Bleibe gefunden zu haben.

Eschweger Krabbelgruppe gibt es seit 1992 Die Krabbelgruppe Eschwege e.V. ist im Jahr 1992 aus einer Elterninitiative hervorgegangen und war die erste Einrichtung in Eschwege für Kinder im Alter von einem bis drei Jahre. Aktuell werden in der Krabbelgruppe zwölf Kinder von vier ausgebildeten Erzieherinnen betreut. Die Plätze sind immer schnell ausgebucht. Der fünfköpfige Vorstand, zurzeit bestehend aus Simon Bartels, Cindy Körber, Carina Becker, Marina Knierim und Rebecca Bernhardt, führt den Verein und hat die Trägerschaft übernommen. Geöffnet ist von 7.30 Uhr bis 16.15 Uhr. Seit Dezember 1992 war die Krabbelgruppe in der Reichensächser Straße untergebracht, die von dem Fabrikanten Carl Bartholomäus 1921 errichtet wurde. ts

Für die Krabbelgruppe, die Kinder im Alter bis drei Jahre aufnimmt, ist die Zwischenlösung eine gute. „Wir sind angekommen“, sagt Leiterin Manuela Reich. Die Kinder fühlten sich wohl. Platzmäßig hat sich die Einrichtung verbessert. Neben zwei Gruppenräumen und einer Küche wurde jetzt erstmals ein Mitarbeiterraum abgetrennt, der auch als Büro genutzt wird. Nebenan befindet sich die Sporthalle, vor der Tür gibt es einen Park, Spielplatz und den Mehrgenerationenplatz.

Am Samstag, 8. Juli, will die Krabbelgruppe hier ihr Sommerfest feiern. „Alle Niederhöner sind eingeladen, um zu schauen, wie wir uns hier eingerichtet haben“, sagt Bartels. Die Krabbelgruppe will sich auch in der kurzen Zeit im Ort integrieren. (Tobias Stück)