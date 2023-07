Eschweger Krankenhaus braucht neue Zufahrt für Rettungswagen

Stadtparlament Eschwege stimmt zu

+ © Tobias Stück Weil die Rettungswagen in den vergangenen Jahren im größer wurden, passen sie teilweise nicht mehr in die Vorhalle. Wenn es regnet oder schneit, werden die Patienten nass. © Tobias Stück

Am Eschweger Krankenhaus sollen umfangreiche Bauarbeiten stattfinden, um den Betrieb zu sichern und in Teilen umzuorganisieren. Eine neue Zufahrt und ein Parkdeck sind u.a. geplant.

Eschwege – Geplant ist ein Umbau der Rettungswageneinfahrt, ein zusätzliches dreigeschossiges Gebäude für die Neugliederung von Entsorgungs- und Infektionsbereich und der Bau eines zusätzlichen Parkdecks für Mitarbeiter und Besucher. Einer Änderung des Bebauungsplans hat die Stadtverordnetenversammlung von Eschwege zugestimmt.

Zufahrt für Rettungswagen muss am Krankenhaus Eschwege umgestaltet werden

Ähnlich wie bei den Feuerwehren werden die Einsatzfahrzeuge der Rettungssanitäter in den Abmessungen immer größer. Das hat dazu geführt, dass die bisherige Zufahrt aus den 1960er-Jahren für die Anlieferung von Notfallpatienten nicht mehr zeitgemäß ist. Teilweise können die Fahrzeuge nicht mehr in die Halle einfahren. „Bei Regen und Schnee werden Patienten nass“, berichtet der Vorsitzende des Bauausschusses, Lars-Henning Bartels. Deswegen hat die Gesundheitsholding „Umbau und Erweiterung der Liegend-Krankenvorfahrt gemäß den neusten technischen Anforderungen“ beantragt. Die Zufahrt soll so schnell wie möglich umgebaut werden, heißt es vonseiten des Klinikums.

Ein neues dreigeschossiges Funktionsgebäude entsteht

Geplant ist hier ein dreigeschossiges Gebäude. Beispielsweise sollen der Entsorgungsbereich in das Untergeschoss verlegt werden und medizinische Räume neu gegliedert werden. Der zukünftige Infektionsbereich soll von außen gut erreichbar sein und damit gut vom übrigen Klinikbereich isoliert angeordnet werden. Durch den Erweiterungsbau fallen Mitarbeiterparkplätze weg.

Parkdeck für Besucher und Mitarbeiter des Klinikums Eschwege

Geplant ist hier, den bisherigen auf zwei Ebenen angelegten Parkplatz zu einem dreigeschossigen Parkdeck umzubauen. Die unterste Ebene wird etwas tiefer liegen als der bisherige Parkplatz. Nach Angaben des Ausschussvorsitzenden Bartels müssen dadurch Ausgrabungen stattfinden. So soll gewährleistet werden, dass der benachbarte Hubschrauberlandeplatz nicht beeinflusst wird. Die unterste Etage dieses Parkdecks wird durch eine hinabführende Rampe angefahren. Relativ ebenerdig wird das mittlere Parkdeck erreichbar sein. Das obere offene Parkdeck erhält seine Zu- und Abfahrt von den obenliegenden westlichen Stellplätzen neben dem Helikopterplatz.

Dadurch sollen Ersatzparkplätze für die Mitarbeiter und eine Entlastung der umliegenden Wohnstraßen geschaffen werden. Rund 80 zusätzliche Parkplätze könnten so auf dem Gelände des Kreiskrankenhauses entstehen. „Für die Anwohner der umliegenden Straßen wird das eine spürbare Entlastung“, sagt Bartels. Die Baumaßnahmen für das Funktionsgebäude und das Parkdeck werden laut Klinikumssprecher Florian Künemund nicht umgehend umgesetzt werden.

So lief die Abstimmung im Eschweger Stadtparlament

Alle Fraktionen im Eschweger Stadtparlament stimmten der Änderung des Bebauungsplans einstimmig zu. Der Umbau bedeute Zukunftssicherung des Standorts Eschwege. „Es zu erhalten ist unsere Daueraufgabe“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende und Kreistagsabgeordnete Stefan Schneider. Diese Baumaßnahme sei eine sinnvolle Erweiterung für die Zukunft des Krankenhauses. Jakob Mayer (Die Grünen) sprach von einem „unverzichtbaren Standort“. Laut einer Studie des Landes Hessen gebe es nur zwei mit diesem Prädikat im ganzen Land, was mit der Erreichbarkeit im ländlichen Raum zusammenhängt. » ARTIKEL UNTEN