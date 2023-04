Eschweges Bojan Manojlovic über das Abstiegsduell gegen Hersfeld

Von: Stefan Konklowsky

Bojan Manojlovic (am Ball) will sein Torekonto gegen Abstiegskonkurrenten Hersfeld weiter auffüllen. © Maurice Morth

Es könnte der Tag der Entscheidung werden für die Landesligahandballer des Eschweger TSV. In der Heubergsporthalle empfangen sie den ebenfalls stark abstiegsbedrohten TSV Hersfeld zu ihrem wohl wichtigsten Spiel des Jahres. So sieht es auch Rechtsaußen Bojan Manojlovic, mit dem wir gesprochen haben.

Eschwege – Mehr Abstiegskampf geht nicht, oder?

Bojan Manojlovic: Wir wissen um die Situation. Uns ist klar, dass alles andere als ein Sieg uns nicht weiterhilft, wenn wir im nächsten Jahr auch in der Landesliga spielen wollen. Keiner von uns hat Lust in der Bezirksoberliga spielen zu müssen. Der Vorteil ist, dass wir es unser Schicksal noch in der Hand haben trotz der drei Punkte Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. Aber eines ist klar: Am Samstag müssen wir über die komplette Spielzeit Taten folgen lassen und die Punkte in Eschwege behalten. Schwächen dürfen wir keine zeigen. Sonst dürfte es das gewesen sein. So ehrlich muss man sein.

Wie habt ihr euch vorbereitet?

Ich glaube, wir haben die dreiwöchige Pause gut genutzt, um uns bestmöglich vorzubereiten. Aus dem Spiel in Körle konnten wir trotz der Niederlage viel Positives mitnehmen. Unser Trainerduo Julian Triller und Christian Löbens weiß, wie es uns anfassen muss, und so gehe ich mit einem guten Gefühl und viel Optimismus in das Spiel. Natürlich wird die Anspannung noch etwas größer sein als sonst, aber daraus kann auch viel Positives entstehen.

Zur Person Bojan Manojlovic (25) spielt seit sechs Jahren beim Eschweger TSV. Der Student der Wirtschaftswissenschaften hat vorher seine komplette Jugendzeit für den VfL Wanfried gespielt und in dieser Saison bisher 57 Tore für seine Mannschaft erzielt.

Wie sieht es personell aus?

Personell hoffe ich, dass wir alle an Bord haben, bei so einem wichtigen Spiel will auch jeder dabei sein und seinen Teil beitragen.

Im Hinspiel habt ihr deutlich verloren…

Ja, das war eine ganz schwache Leistung von uns, aber auch daraus haben wir unsere Lehren gezogen, um es Samstag besser zu machen. Der TVH hat mit Andy Krause und Sven Wiegel nicht nur zwei hervorragende Einzelspieler, die wir in Schach halten müssen, sondern insgesamt eine gute Mannschaft. Dennoch schätze ich uns insgesamt etwas stärker ein und wenn wir unser Potenzial komplett abrufen, werden wir Revanche nehmen.

Wie wollt ihr den TVH schlagen?

Es gilt von Beginn an wach zu sein, damit wir nicht wie gegen Rotenburg gleich einem Rückstand hinterherlaufen müssen. In der Offensive müssen wir effektiver agieren und in der Abwehr von Anfang an bissig und aggressiv zu Werke gehen. Mit Cornel Medrea und Patryk Foluszny haben wir eines der stärksten Torhüterduos der Liga, das lässt mich optimistisch nach vorne schauen. Und natürlich hoffe ich auch auf die Unterstützung unserer großartigen Fans. Wenn wir alles raushauen, was wir haben und jeder das Maximum für seine ihm zugedachte Aufgabe gibt, werden wir das Spiel für uns entscheiden. Der Wille zu siegen wird ein ganz entscheidendes Kriterium sein.