Fahrzeuge beim Parken in Eschwege beschädigt

In einem Fall bittet die Polizei um Hinweise. (Symbolbild) © Thorsten Becker

Beim Ein- beziehungsweise Ausparken sind zwei geparkte Autos in Eschwege beschädigt worden. In einem Fall bittet die Polizei um Hinweise.

Eschwege – Eine Unfallflucht, die sich in der Straße Unter dem Berge in Eschwege ereignet hat, wurde nun angezeigt. Laut Polizei wurde ein auf dem Parkplatz (ehemals Busbahnhof) abgestellter schwarzer Renault Clio beim Aus- oder Einparken beschädigt. Es entstand ein Schaden am vorderen rechten Kotflügel und Stoßfänger, der mit etwa 400 Euro angegeben wird. Der Verursacher hinterließ offenbar eine Nachricht am Renault, die jedoch nicht mehr lesbar war. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch (7. Juni) gegen 19 und Samstag (10. Juni) um 15:30 Uhr. Hinweise: 0 56 51/9250

Beim Rückwärtsausparken entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro am Wagen eines 59-jährigen Eschwegers. Wie die Polizei mitteilt, war ein 51-Jähriger aus dem Ringgau mit seinem Auto gegen den Wagen geraten. Der Unfall ereignete sich am Montag (12. Juni) gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Autohauses am Hessenring in Eschwege. Der Wagen des 59-Jähirgen blieb unbeschädigt. (esr)