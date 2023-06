Streit um elfjähriges Mädchen: Täter verletzen Opfer schwer

Von: Stefanie Salzmann

Symbolbild: Justitia stand in der römischen Mythologie für die ausgleichende Gerechtigkeit und steht in der Neuzeit für die strafende Gerechtigkeit oder das Rechtswesen an sich. © Christoph Hardt

Drei Männer einer afghanischen Familie aus dem Werra-Meißner-Kreis sind vor dem Eschweger Amtsgericht angeklagt.

Eschwege – Drei Männer einer afghanischen Familie aus dem Werra-Meißner-Kreis sind vor dem Eschweger Amtsgericht angeklagt, einen heute 31-Jährigen geschlagen, getreten und mit mehreren Messerstichen schwer verletzt zu haben – unter anderem im Brustkorb und Rücken. Aus Sicht der Familie soll dieser der damals elfjährigen Tochter der Familie nachgestellt haben.

Das bestritt das heute 31-jährige Opfer, stattdessen habe das Kind ihm nachgestellt. Der Mann ist allerdings heute nach islamischem Recht mit der jetzt 15-Jährigen verheiratet, sie haben ein gemeinsames dreijähriges Kind. Vorgeworfen wird den drei angeklagten Männern nun schwere Körperverletzung, von der Anklage des versuchten Mordes war die Staatsanwaltschaft zuvor abgegangen.

Die drei Angeklagten, der 39-jährige Vater, sein 22-jähriger Sohn sowie ein weiterer 37-jähriger Verwandter hatten ihr Opfer an einem Oktoberabend 2019 an einem Dönerimbiss in Witzenhausen angetroffen, wo sich dieser mit mehreren Freunden Pizza bestellt hatte. Die beiden Gruppen beschimpften und beleidigten sich gegenseitig. Laut Anklage sei dann ein Treffen auf der Werrabrücke verabredet worden, wo eine Gruppe, darunter die drei Angeklagten, auf ihr Opfer einschlugen und traten, der 37-Jährige soll sein Opfer in den Schwitzkasten genommen haben und seinen damals noch minderjährigen Sohn aufgefordert haben, mit dem Messer zuzustechen.

Das Opfer, das am Mittwoch als Hauptbelastungszeuge aussagte, aber auch als Nebenkläger in dem Prozess auftritt, verwickelte sich in zahlreiche Widersprüche. Frühere Aussagen stimmten nicht mit denen vor Gericht überein. Auch weitere Zeugen konnten sich entweder nicht genau erinnern oder schilderten den Hergang des Abends in den unterschiedlichsten Versionen. Weder ließ sich bei der gestrigen Beweisaufnahme feststellen, wie viele Männer an dem Übergriff beteiligt waren, noch wer das Opfer festgehalten hat und wer zugestochen hat. Die Angeklagten, die durch die Verteidiger Dr. Kevin Faber, Annkathrin Dreber und Lisa Vogeler vertreten wurden, äußerten sich nicht.

Vor Gericht stellte Rechtsanwalt Faber die gesamte Aussage des Hauptbelastungszeugen infrage, da dieser mit den drei Angeklagten aufgrund seiner Ehe mit der Tochter verschwägert ist. Der Prozess wird am 21. Juni fortgesetzt. (Stefanie Salzmann)