Rad-Marathon über 550 Kilometer startete in Eschwege

Von: Tobias Stück

Veranstalter Dieter Göpfert (links) und Bürgermeister Alexander Heppe verabschieden am Rathaus Urs Friedli auf die 550 Kilometer lange Strecke nach Bayern. © Tobias Stück

Die Radfahrer des Race Across Germany (RAG) fahren von Norden nach Süden und legen dabei ab Eschwege 550 Kilometer zurück, doch nicht alle Sportler schaffen die Strecke bis zum Ende.

Eschwege – Eine Viertelstunde vor dem Start sitzt Urs Friedli vom Veloclub Seuzach noch ganz entspannt im Eiscafé unweit des Starts am Marktplatz. Er zutzelt genüsslich an seiner Cola, bespricht sich mit seinem Unterstützer-Team, flachst mit einem Konkurrenten. Dass der Schweizer gleich bei einem Radrennen antreten wird, ist ihm nicht anzusehen. Und es ist nicht irgendein Radrennen.

Das Race Across Germany (RAG) führt einmal von Norden nach Süden durch die Republik. Die Etappe, die am Samstagmorgen auf dem Marktplatz von Eschwege gestartet ist, führt nach Garmisch-Partenkirchen und ist die Kleinigkeit von 550 Kilometern lang. Kein Grund, im Eiscafé in Hektik zu verfallen.

Das Race Across Germany ist ein Rad-Marathon: Keine Rundfahrt, sondern die Durchquerung der Republik von A nach B. Zum einen kann man komplett von Flensburg nach Garmisch oder von Aachen nach Görlitz fahren, zum anderen kann man auch kleinere Etappen von Bad Hersfeld nach Görlitz oder eben von Eschwege nach Garmisch-Partenkirchen wählen. Erfunden hat das Rennen der Radsport-Enthusiast Dieter Göpfert aus Franken. Das RAG hat er bereits mehr als 25-mal veranstaltet. „Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um hier mitzumachen“, erzählt er am Start in Eschwege. Stimmt: Auf die Frage, worauf sich die Athleten am meisten während des Rennens freuen, lautet die Antwort fast immer: die Berge.

Radeln ohne Ende: 550 Kilometer durch Hessen, Thüringen und Bayern

In Eschwege wird die Unterordnung des RAG Bavaria Extrem gestartet. Samstagmorgen geht’s für 23 Fahrer und vier Fahrerinnen los, am Sonntag sind sie in Südbayern angekommen. Dazwischen liegen 550 Kilometer durch Hessen, Thüringen und Bayern sowie 4100 Höhenmeter durch die Mittelgebirgslandschaft, das Voralpenland, bis an die Alpen heran. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es auch noch eine Zeitvorgabe: 33 Stunden für Männer und Frauen gleichermaßen.

Unterstützt werden die Rennradfahrer von ihren Teams, die in Begleitfahrzeugen alle Probleme lösen. Wer mehr als einen Tag unterwegs ist, muss auch das Schlafproblem lösen. Die wenigsten haben einen Camper dabei. „Dann wird halt mal in einer Bushaltestelle oder einem Geldautomaten-RRaum ein Power-Nap eingelegt“, erzählt Göpfert. Nach 20 Minuten Schlaf gehe es meistens schon wieder weiter.

„Schmerz vergeht, Stolz bleibt“

Alle haben es am Ende dann doch nicht geschafft, die Marathon-Strecke von Eschwege nach Garmisch zu bewältigen. Drei mussten unterwegs aussteigen. Für die restlichen war die Zieleinfahrt umso schöner. „Schmerz vergeht, Stolz bleibt“, kommentierte einer der Fahrer nach der Zieleinfahrt. Am schnellsten legte Christian Drößler die Strecke zurück. Nach 17 Stunden und 15 Minuten war er in Garmisch. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 31 Stundenkilometern.

Schnellste Frau im Ziel war nach 27 Stunden und 10 Minuten Michaela Freudenstein. Urs Friedli ist übrigens nach 27 Stunden 36 angekommen. Eine Neuauflage ist schon geplant. „Eschwege ist eine geile Stadt, wir kommen nächstes Jahr im Juli wieder“, kündigte Veranstalter Göpfert gestern Mittag an. (Tobias Stück)