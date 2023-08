Nach Fotos aus dem Büro: FDP fordert Rücktritt von Friedel Lenze

Von: Tobias Stück

Friedel Lenze Erster Kreisbeigeordneter © Salzmann, Stefanie

Der FDP-Kreisverband fordert von Friedel Lenze (SPD) den Rücktritt als Erster Kreisbeigeordneter des Werra-Meißner-Kreises. Seine Glaubwürdigkeit sei beschädigt, sagen die Liberalen.

Werra-Meißner– In einer Sitzung des geschäftsführenden Vorstands hatten sich die Liberalen am Donnerstagabend mehrheitlich für Abwahl Lenzes ausgesprochen. Als Grund nennen sie Lenzes „angegriffene Glaubwürdigkeit“ und die „Beschädigung des Rufs des Werra-Meißner-Kreises“.

Lenze steht seit einigen Wochen in der Kritik, nachdem der stellvertretende Bürgermeister von Ringgau, Stephan Cortis (FWG), Fotos über Soziale Medien veröffentlicht hat, die Lenzes Büro in seiner Zeit als Bürgermeister von Berkatal (1997 bis 2023) zeigen sollen. Darin zu sehen ist ein vor Akten und Papieren überquellender Schreibtisch und große Unordnung in einem Büro der Gemeindeverwaltung von Berkatal in Frankershausen. Im Interview mit unserer Zeitung bestritt Lenze nicht, dass es sein Büro ist. Eine Zuordnung wann und von wem die Fotos gemacht wurden, besteht aber weiterhin nicht. Aus Kreisen von Gemeindemitarbeitern wurde der Zeitraum lediglich auf die Jahre 2008 bis 2016 eingegrenzt.

„Ordnung ist die Grundvoraussetzung, um gute Arbeit zu gewährleisten. In einer Behörde, in der ein solches Chaos entstehen kann, läuft auch strukturell etwas falsch und es ist wenig verwunderlich, dass die Jahresabschlüsse der Gemeinde Berkatal seit 2008 noch immer nicht vorliegen“, begründet Jorias Bach, stellvertretender Kreisvorsitzende der FDP, den Vorstoß seiner Partei. In der Gemeinde Berkatal sind die Jahresabschlüsse des Haushalts seit 2008 nicht genehmigt. Ein externes Büro ist mit der Erledigung beauftragt.

Seit März Erster Kreisbeigeordneter Friedel Lenze war 26 Jahre Bürgermeister von Berkatal und wollte 2022 Landrat des Werra-Meißner-Kreises werden. In einer Stichwahl unterlag er der heutigen Landrätin Nicole Rathgeber. Durch Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse wurde Lenze 2023 vom Kreistag zum Vize-Landrat gewählt.

Lenze will den Rücktrittsforderungen der FDP nicht nachkommen. „Wenn ich schlechte Arbeit gemacht hätte, hätten die Bürger von Berkatal fünfmal die Chance gehabt, mich abzuwählen“, sagte Lenze auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Bilder sind nicht schön, haben aber mit meiner Arbeitsleistung nichts zu tun.“ Knut John, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Werra-Meißner, stellt sich hinter den Vize-Landrat. „Die Rücktrittsforderungen sind völlig aus der Luft gegriffen. Friedel Lenze hat seine Arbeit gut gemacht“, sagt John. Vonseiten der SPD werde es keine Konsequenzen für Lenze geben. Die Grünen, die die Position des Ersten Kreisbeigeordneten an den ehemaligen Koalitionspartner SPD verloren hatten, fordern ebenfalls keine „voreiligen Schritte“. „Wir sollten im Kreistag Aufklärung betreiben. Dafür brauchen wir die Mitarbeit von Herrn Lenze“, sagt Grünen-Sprecher Felix Martin.