Feuerwehrleute üben in mobiler Brandsimulationsanlage

Von: Marius Gogolla

Qualm steigt auf, als die beiden Feuerwehrleute die Tür zu einem Raum der mobilen Brandsimulationsanlage auf dem Werdchen öffnen. Von Dienstag bis Sonntag üben sie für den Ernstfall. © marius gogolla

Menschen aus brennenden Räumen retten und Feuer löschen: Für den Ernstfall üben konnten die Feuerwehrleute aus dem Kreis in einer mobilen Brandimulationsanlage.

Eschwege – Qualm kommt aus einem Raum, als die beiden Feuerwehrleute die Tür halb öffnen und hineinschauen. Sie wollen sichergehen, dass ihnen keine Flammen entgegenschlagen. Ausgestattet mit Atemschutz-Vollmasken, Sauerstoffflaschen auf dem Rücken und einem Löschschlauch bewegen sie sich auf den Knien kriechend vorwärts.

Hinein in den Raum, wo die Sichtweite nur wenige Zentimeter beträgt. Plötzlich schlagen Flammen von der Decke des Raumes, doch die beiden Feuerwehrleute können den Brand löschen.

Was wie ein Einsatz in einem brennenden Haus anmutet, ist eine Übung für die Feuerwehrleute im Werra-Meißner-Kreis. Momentan befindet sich eine mobile Brandsimulationsanlage auf dem Werdchen in Eschwege.

Zwei unterschiedliche Einsatzszenarien werden dabei geübt – in einem Raum dunklen Raum voller Nebel befindet sich eine Puppe, 75 Kilogramm schwer, die die in Paaren arbeitenden Feuerwehrleute sicher aus dem Raum bringen müssen. Feuer gibt es dort nicht.

Die Flammen in der Brandsimulationsanlage werden per Knopfdruck entfacht. Sie werden mittels Gas erzeugt. © marius gogolla

„In diesem Raum soll das Retten einer Person in einem verqualmten Raum geübt werden“, sagt Sebastian Stelzer vom Stab Gefahrenabwehr, Abteilung Brandschutz des Werra-Meißner-Kreises. „Dafür müssen sie zusammenarbeiten und taktisch vorgehen.“ Überwacht werden sie von ihrem Ausbilder, der auf einem Bildschirm außerhalb des Übungs-Containers jeden Schritt der Feuerwehrleute beobachtet.

„Innerhalb des Raumes befinden sich Wärmebildkameras“, sagt Stelzer. „So haben wir eine gute Sicht, trotz des dunklen und vernebelten Raumes.“ Wenn die Feuerwehrleute die Puppe erfolgreich geborgen haben, geht es für sie weiter zur nächsten Übung.

Hier erwartet sie ein anderes Szenario. Auch in diesem Raum ist die Sichtweite durch den Nebel eingeschränkt. Hinzu kommt, dass jederzeit Feuer aus den Einrichtungsgegenständen aus Metall schießen kann. Ob aus einem Schrank, der Decke des Raumes oder einem stählernen Tisch – ein Mitarbeiter der Firma Dräger, die die Brandsimulationsanlage zur Verfügung stellt, kann steuern, welche Dinge in Flammen aufgehen.

„Ziel in diesem Raum ist es, eine Kinder-Puppe zu bergen“, sagt Stelzer. „Erschwert wird das durch die immer wieder auftretenden Brände, die die Feuerwehrleute löschen müssen.“ Auch hierbei werden die Paare überwacht. Aus einem klimatisierten Kontrollraum, angeschlossen an den Übungsraum, kann der Ausbilder durch feuerfeste Glasscheiben und per Kamerabild beobachten, wie die Feuerwehrleute vorgehen.

„Die Anlage eignet sich gut für Anfänger“, sagt Stelzer. „Unter kontrollierten Bedingungen können hier Brandszenarien nachgestellt werden. Das Feuer wird mittels Gas erzeugt und lässt sich auf Knopfdruck abschalten.“

Von Dienstag bis Sonntag, 10. September, sollen rund 350 Feuerwehrleute aus dem Kreis die beiden Räume passieren. Finanziert wird die mobile Brandsimulationsanlage vom Land Hessen.

(Marius Gogolla)