Espada Freizeitbad startet mit neuen Kursen in den Herbst

Das Espada Freizeitbad startet mit vielen neuen Fitnessangeboten in die Herbstsaison. © Thorsten Eschstruth

Passend zum Herbstbeginn finden im Eschweger espada Freizeitbad wieder neue Kurse statt.

Eschwege – Ganz neu im Team des espada Freizeitbades ist Trainer Christian Schüffler, der mit den Fitnesskursen Aqua-Boxing, Aqua-Biking, Aqua Rückenfit und Aqua-Dance das bisherige Sportangebot erweitert. Speziell für das Aqua-Boxing hat er eine Ausbildung als sogenannter „Strong Nation“-Trainer absolviert. Bei dem intensiven Training werden effektive Boxbewegungen mit entsprechend rhythmischer Musik ausgeführt, hierbei sind Ausdauer, Koordinationsfähigkeit und Beweglichkeit und Körperbeherrschung gefragt. Beim Aqua-Biking stehen die Fahrräder bis zu 1,35 Meter tief im Wasser.

Das Ganzkörpertraining ist gelenkschonend und gleichermaßen effektiv und hat den Vorteil, dass jeder Teilnehmer in seinem eigenen Tempo mitradeln kann. Ähnliches gilt für Aqua-Dance – bei den rhythmischen Tanzbewegungen können sich die Teilnehmer ganz nach ihrem Fitnesslevel austoben. Neben den neuen Kursen von Christian Schüffler bieten auch die bereits etablierten Trainerinnen Heike Schreiber und Carola Hartung wieder unterschiedliche Fitnessangebote an. Alle Kurse ergeben ein kraftvolles und gelenkschonendes Training im Wasser. Gelenke und Rücken müssen nur noch ein Zehntel des Körpergewichts tragen und werden zusätzlich durch den Wasserauftrieb entlastet. Durch die Übungsabfolgen wird der Wasserwiderstand erhöht und so eine Kräftigung der gesamten Muskulatur erzielt. Trainiert werden Gleichgewicht, Koordination und Ausdauer.

Der neue Trainer Christian Schüffler bietet neue Aquafit-Kurse im espada an. © Stadtwerke Eschwege GmbH

Mit den gelenkschonenden Übungen wird das Herz-Kreislaufsystem aktiviert, was die körperliche Fitness erhöht und so Erkrankungen vorbeugen kann.

Bereits vor der Geburt ist das Schwangerenschwimmen, angeleitet von der erfahrenen Hebamme Ulrike Brockmann, eine Bereicherung für werdende Mütter und bietet viele Vorteile für die fortschreitende Schwangerschaft. Die Kräftigung der Rückenmuskulatur und die Reduzierung von Wassereinlagerungen sind dabei nur einige positive Effekte. Das Schwangerenschwimmen eignet sich für werdende Mütter ab der 20. Schwangerschaftswoche. Für Kinder gibt es im espada ebenfalls ein altersgerechtes Kursangebot, das von der Wassergewöhnung für Babys von 4 bis 18 Monaten und für Kleinkinder bis hin zu Schwimmabzeichen-Kursen reicht. Alle Kurse finden im 33˚C warmen Fitness-Relax-Becken mit steh tiefem Wasser statt. (Maren Schimkowiak)

