Flair-Garten öffnet – Live-Musik unter freiem Himmel

Von: Theresa Lippe

Teilen

Helfen dabei, den Flair-Garten wieder fit zu machen: Nico Pudenz (von links) , Anna Dickel, Niclas Keller und Dominik Hildebrandt. © Theresa lippe

Der Biergarten am E-Werk startet in die neue Saison. Das Besondere: Regionale Musikerinnen und Musiker spielen auf einer Freiluftbühne.

Eschwege – Der „Flair-Garten“ eröffnet an diesem Wochenende wieder. Ganz nach dem Motto „Nicht alles war in den vergangenen Jahren schlecht“, feiert der beliebte Biergarten aus Coronazeiten sein Comeback. Das bedeutet Biergarten, Livemusik und gemütliches Beisammensein, um sich auf das diesjährige Kultfestival einzustimmen. Aktuell wird dafür vom Flair-Team alles hergerichtet, teilt Festival-Chef Alexander Feiertag mit.

Der Biergarten neben dem E-Werk eröffnet am Freitag, 26. Mai, die Saison und hat bis Sonntag, 28. Mai geöffnet: jeweils von 17 bis 23 Uhr. Der Eintritt ist – wie immer – frei, versichert Feiertag. Welche regionalen Bands auftreten, bleibt allerdings eine Überraschung. Es hätte zahlreiche Anfragen gegeben, ob man den Flair-Garten nicht auch in diesem Jahr wieder eröffnen könnte. Der Wunsch der Fans war dem Flair-Team Befehl, und so stehen gleich drei Wochenenden vor dem diesjährigen Open-Flair-Festival für den Flair-Garten im Terminkalender.

Alexander Feiertag Geschäftsführer des Vereins Arbeitskreis Open Flair © Lippe, Theresa

Nach diesem Pfingstwochenende hat der Biergarten auch Fronleichnam vom 8. bis 10. Juni und beim Johannisfest vom 1. bis 3. Juli geöffnet – immer von 17 bis 23 Uhr. Feiertag: „Die Öffnungszeiten beim Johannisfest könnten sich eventuell noch ändern, aber das sehen wir, wenn es so weit ist.“ Vor dem E-Werk erwarten die Gäste in gemütlichem Ambiente wieder kühle Getränke sowie kleine Snacks und vor allem musikalische Unterhaltung.

Um sich einen Platz zu sichern, können telefonisch Reservierungen gebucht werden (Tel. 0 56 51/9 61 53), „wir können aber auch immer spontan noch mehr Bänke und Tische aufstellen, wenn der Andrang groß ist“, erklärt Feiertag. An Bierzeltgarnituren würde es im Lager nicht mangeln. Um die 100 Plätze könne man anbieten, einen Pool aus alten Paletten, um die Füße abzukühlen – nicht um zu schwimmen – wird es in diesem Jahr auch wieder geben, sagt Sonja Berg vom Open-Flair-Team. „Nach dem Open Flair im Sommer wird es noch einen Flair-Garten-Abschluss im Herbst geben“, erklärt Festival-Geschäftsführer Feiertag. Ein genaues Datum sei aber noch nicht gesetzt.

Doch nicht nur kalte Getränke, nette Gesellschaft und gute Livemusik machen den Flair-Garten aus: die alten Lampenschirme, die als Lichterkette über den Biergarten gespannt sind, tragen maßgeblich zur gemütlichen Atmosphäre bei. „Gerade sind wir dabei, den Flair-Garten wieder hübsch zu machen und können noch gut ein paar Lampenschirme dafür gebrauchen“, sagt Alexander Feiertag.

Wer also noch einen alten Lampenschirm im Keller, auf dem Dachboden oder nicht in Benutzung habe, dürfe diesen gerne im E-Werk abgeben, damit er im Flair-Garten ein dann zweites Leben bekomme.

(Theresa Lippe)