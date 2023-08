Essensangebot beim Open Flair wird vielfältiger: Vegan ist im Trend

Teilen

Infostand und Delikatessen-Bude: Christian Weisse und Kerstin Smereczanski (links) bieten handgemachte vegane Döner und informieren über vegane Ernährung. © Schöggl

Veganer Döner statt Bratwurst: Das Angebot auf der berühmten Essensmeile des Open Flairs hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt.

Die Brückenstraße ist als zentrale Verbindung von Campingplatz, Bühnen und Innenstadt der Treffpunkt für alle Festival-Fans, die erlesene Delikatessen, Getränke-Nachschub oder einen Moment zum Verschnaufen suchen. Umrahmt wird das Angebot von zahlreichen Freiluft-Diskotheken, die bis spät in die Nacht hinein Camper und Schaulustige aus der Umgebung anziehen, die das „Flair“ schnuppern wollen.

„Alles mit Liebe gemacht“ lautet das Motto von Kerstin Smereczanski und Christian Weisse aus Braunschweig, die mit ihrem grünen Maskottchen „Captain Vegan“ bereits zum neunten Mal mit einem Stand auf dem Flair vertreten sind – dieses Jahr auf einem Hof an der Brückenstraße. Von „Chili sin Carne“ über vegane Mettbrötchen bis hin zu ihrem begehrten Döner dreht sich alles um eine gesunde und nachhaltige Ernährung: „Für uns steht das Tierwohl im Vordergrund“, spricht Weisse vielen Festival-Besuchern aus der Seele. Besonders auf Festivals sei die vegane Kundschaft stark angewachsen – inzwischen sind nur noch zwei Stände mit klassischen Bratwürsten vertreten.

Selbst in Getränken wie Wein und Fruchtsäften verstecken sich häufig tierische Produkte wie Farbstoffe und Gelatine: „Wir haben uns immer geärgert, dass bei Kulturveranstaltungen veganes Essen fehlt“, sagen sie und blicken auf die spontane Idee zurück, einen Imbisswagen zu kaufen. Betriebswirtschaftlich interessant sei das Angebot nicht, da von Mayonnaise über Mett bis Eierlikör alles per Hand gemacht werden muss. Ihr Ziel ist dabei, zu zeigen, dass eine delikate Geschmackskomposition auch ganz ohne Fleisch möglich ist. Nebenbei informieren sie mit Aushängen und Broschüren über die Vorteile beim Tierwohl, der Gesundheit und dem Umweltschutz, den die Ernährung bietet: „Wir verurteilen Fleischesser nie, sondern wollen ins Gespräch kommen“, so Smereczanski.

Klassisch, vegetarisch und vegan: Die Fun-Food-Factory vom Bürgerhaus Sontra bietet Schaschlik und Falafel. © Schöggl, Lorenz

Auch die „Fun-Food-Factory“ von René Weisshaar bietet mit Falafel und extravaganten Soßen wie Pfirsich-Curry- – oder Balkan-Style kombiniert mit gespickten Zwiebeln – begehrte vegetarische und vegane Alternativen.

„Die ganze Meile hat etwas von einem Streetfood-Festival“, schwärmt Theresa Thiele begeistert, als sie gerade die Geschmacksexplosion eines Bubble-Teas – ein Frucht-Tee mit gefüllten Aroma-Perlen – genießt. Der Bubble-Tea-Laden ist ebenso wie „Donuts Deluxe“ zum ersten Mal auf dem Flair vertreten – und direkt zum Besuchermagneten geworden. Christian Heller füllt mit seinen Donuts eine Marktlücke und bietet personalisierte Donut-Bomben mit Flair-Logo.

Weitere Highlights sind dieses Jahr der feurige Mexikaner, schwäbische Käsespätzle und die begehrte Erdbeerbowle von Trott: „Erdbeeren sind gesund – hier bekommen wir eine volle Mahlzeit“, sagt Camper Julius Brendel. (Lorenz Schöggl)