Ford Fiesta in Niederdünzebach ausgebrannt

Von: Theresa Lippe

Ein Feuerwehrfahrzeug steht auf dem Hof eines Feuerwehrgerätehauses. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In der Nacht auf Mittwoch (12. Juli) ist in Niederdünzebach ein Auto ausgebrannt, wodurch mehrere Tausend Euro Schaden entstanden sind.

Niederdünzebach – Nach Angaben der Polizei stand ein an der Dammstraße geparkter Ford Fiesta am frühen Mittwoch (12. Juli) gegen 4.30 Uhr in Flammen. Die alarmierte Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf das angrenzende Wohngebäude übergriff; das Auto selbst brannte jedoch komplett aus. Eine Brandstiftung sei nach bisherigen Ermittlungsstand nicht auszuschließen, heißt es weiter von der Polizei. Der Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei unter Tel.:0 56 51/92 50. tli