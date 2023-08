Frau stirbt nach Brand in der Eschweger Gartenstraße

Von: Tobias Stück

Durch die aufwendigen Löscharbeiten musste die Gartenstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. © Fabian Diehl

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in der Gartenstraße in Eschwege zu einem Küchenbrand. Eine Frau kam ums Leben.

Eschwege - Bei dem Gebäude handelt es sich laut Polizei um Einrichtung für betreutes Wohnen. Ein Zeuge hatte gegen 22.20 Uhr am Sonntagabend festgestellt, dass Flammen an einem Dachfenster der rechten Seite einer Doppelhaushälfte zu sehen waren.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine 56 Jahre alte Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen aus der Brandwohnung im Dachgeschoss gerettet werden. Die Person wurde sofort unter Reanimationsmaßnahmen in die nahegelegene Klinik gebracht. Dort verstarb sie nach Polizeiangaben um kurz nach Mitternacht. „Todesursächlich dürfte eine Rauchgasintoxikation sein“, sagte Polizeisprecher Jörg Künstler.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr unter der Leitung des Stadtbrandinspektors Sven Rathgeber evakuierten die Bewohner der unteren Etagen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand konnten vier weitere Hausbewohner unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Am Einsatzort befanden sich neben Kräften der Feuerwehren aus Eschwege, Niederhone, Albungen und Bad Sooden-Allendorf auch zahlreiche Rettungs - und Polizeikräfte. Zusätzlich war die Drehleiter der Feuerwehr Bad Sooden Allendorf im Einsatz.

Durch die aufwendigen Löscharbeiten musste die Gartenstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Aktuell wird die Brandursache durch die Kriminalpolizei Eschwege ermittelt.

Die darunterliegende Wohnung wurde bei dem Löscheinsatz ebenfalls beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird nach erster Einschätzung mit ca. 100.000 Euro angegeben..

An der Einsatzstelle war auch die Notfallseelsorge für die Nachbarn und Angehörigen im Einsatz, die sich zusammen mit Mitarbeitern der Sozialeinrichtung Aufwind um die Betreuung kümmerten. Die Einsatzkräfte wurden in der Feuerwache von einem Notfallseelsorger betreut.

