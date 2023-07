5500 Euro Schaden bei Einparkversuch verursacht

Von: Marius Gogolla

Die Frau aus Witzenhausen ist beim Einparken gegen einen anderen Wagen gefahren.

Eschwege – Einen Schaden von etwa 5500 Euro hat eine 51-Jährige am Dienstag, 4. Juli, bei einem Einparkversuch in der Augustastraße in Eschwege verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau aus Witzenhausen gegen 10:30 Uhr mit ihrem Auto auf der Augustastraße in Eschwege in Richtung Reichensächser Straße.

Sie beabsichtige dann, in eine Parkbucht einzuparken, wobei sie einen dort geparkten Peugeot streifte.

Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

(Marius Gogolla)