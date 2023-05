Frau nach Sturz von Ex-Partner körperlich angegangen

Von: Theresa Lippe

Die Eschweger Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen, nachdem eine 29-jährige Frau aus Eschwege von ihrem Ex-Partner körperlich angegangen wurde.

Eschwege – Die Beamten waren am Mittwoch gegen 15 Uhr zu der Parkanlage unterhalb des Hauptfriedhofs (Höhenweg/Ecke Boyneburger Straße) gerufen worden. Dort war die 29-Jährige mit ihrem Mountainbike zu Fall gekommen, nachdem sie den eigenen Angaben zufolge auf ihren Ex-Freund (20) getroffen sei. Dadurch verschreckt, sei sie in ein Gebüsch gestürzt. Im Anschluss habe sich der Mann der gestürzten Frau zugewandt und sei ihr mutwillig auf die Hand getreten. Bei Eintreffen der Polizei konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Zur ärztlichen Versorgung der Frau ist ein RTW hinzugezogen worden, der diese dann in ein Krankenhaus brachte. (Theresa Lippe)