Gericht entlastet Polizisten vom Vorwurf der Fälschung von Impfnachweis

Von: Stefanie Salzmann

Ein 54-jähriger Polizeibeamter aus dem Werra-Meißner-Kreis ist jetzt vom Amtsgericht Eschwege freigesprochen worden.

Eschwege – Der Mann war angeklagt, sich in Ausübung seines Dienstes im November 2021 während der Coronapandemie mit einem gefälschten Impfausweis ein Impfzertifikat habe erschleichen wollen. Den Freispruch begründete das Gericht jetzt damit, dass es nicht nachweisbar sei, dass sein Impfausweis gefälscht sei.

Der Polizist hatte im November 2021 uniformiert eine Apotheke betreten und um die Ausstellung des digitalen Covid-Impfzertifikates gebeten. Der pharmazeutischen Assistentin kamen mehrere Dinge damals seltsam vor, weshalb sie die Polizei alarmierte: Der vorgelegte Impfausweis enthielt nur die beiden Etiketten des Impfstoffes, bei denen habe zudem das Wasserzeichen gefehlt, die Schnittkanten seien nicht abgerundet gewesen. Der ausstellende Arzt sei in Bad Hersfeld niedergelassen, obwohl der Polizist aus dem Werra-Meißner-Kreis stammt.

Der Prozess gegen den Polizisten hatte bereits im Oktober 2022 begonnen, war aber auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel ausgesetzt worden, das hessische Landeskriminalamt war mit einer Urkundenprüfung beauftragt worden. Diese lag nun vor, wurde aber vom Gericht gar nicht erst als Beweis eingeführt. „Aus Sicht der Verteidigung war das kein Gutachten“, sagte der Anwalt des Polizisten, Dr. Kevin Faber.

Viele Dinge, die im Verfahren zulasten des Angeklagten angeführt wurden, seien reine Indizien gewesen, sagte Faber. So auch Facebook-Einträge des Angeklagten, der sich dort als „Ungeimpfter“ bezeichnete haben soll, ebenso die Wahl des Hersfelder Arztes. Auch hatte sich unterdessen rausgestellt, dass es die Chargennummern auf den Impfetiketten wirklich gab und die Firma Biontech räumte ein, dass zuweilen auch veraltetet Etiketten noch in Verwendung waren.

Der Angeklagte nahm seinen Freispruch in der vorigen Woche mit großer Erleichterung entgegen. War der mehrfache Familienvater doch noch vor Anklageerhebung von seinem Dienstherren sofort für sechs Wochen vom Dienst suspendiert worden, seine Wohnung war durchsucht worden, im Januar 2022 war dann in eine andere Dienststelle versetzt worden. „Ich hätte nie für möglich gehalten, was in den vergangenen eineinhalb Jahren alles mit meinem Leben geschehen ist“, sagte er. „Ich hab mir nie etwas zuschulden kommen lassen, habe im Dienst zwei Belobigungen erhalten und unter anderem zwei Leben gerettet.“

Als Ermittlungsbeamter sei er schockiert gewesen, wie gegen ihn ermittelt worden sei. Die Ermittlungsbehörde habe gar nicht erst die Echtheit der Impfetiketten geprüft, das Angebot, dass er für eine Blutuntersuchung zur Verfügung stehe, sei damals ausgeschlagen worden.