Autos stoßen am Eschweger Schloßplatz frontal zusammen

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Police © lassedesignen - Fotolia

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Eschweger Schloßplatzkreuzung ist ein 28-jähriger Mann aus Grebendorf verletzt worden, zudem entstand ein Sachschaden von 10 000 Euro.

Eschwege - Wie die Polizei mitteilt, war eine 58-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen am Samstagabend gegen 21 Uhr auf der Reichensächser Straße in Eschwege Richtung stadteinwärts unterwegs und wollte an der Kreuzung Schlossplatz dann verbotswidrig nach links in die Bahnhofstraße abbiegen.

Dabei übersah sie allerdings das entgegenkommende Auto des Grebendorfers und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 28-Jährigen über die dortige Verkehrsinsel geschleudert, wobei das Fahrzeug noch eine Straßenlaterne umriss. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. (Stefanie Salzmann)