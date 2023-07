Fußball-Turnier für den guten Zweck

Von: Marius Gogolla

Spende für den guten Zweck: (von links) Frank Lepper (Palm Strikers), Gudrun Schmidt (Tierheim), Manuela Reich (Krabbelgruppe) und Olaf Ronge (Palm Strikers). © marius gogolla

Der Fußballverein Palm Strikers hat die Einnahmen des Benefizturniers Eschweger Integrationscup gespendet. Dieses Jahr fand das Traditions-Turnier allerdings zu einem anderen Zeitpunkt statt.

Eschwege – Fußball spielen für den guten Zweck – beim Eschweger Integrationscup, einem Benefizturnier der Palm Strikers für gehandicapte und nicht-gehandicapte Menschen, ist eine Spendensumme von 1.450 Euro zusammengekommen. Diese kommt dem gemeinnützigen Zweck zugute.

Jeweils die Hälfte der Summe haben Frank Lepper und Olaf Ronge von den Palm Strikers an Gudrun Schmidt vom Tierheim Eschwege und Manuela Reich von der Eschweger Krabbelgruppe in Niederhone überreicht.

„Das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagt Gudrun Schmidt, Vorsitzende des Eschweger Tierheims. „Wir können Spenden immer gut gebrauchen. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass diese Summe zusammengekommen ist.“

Eine konkrete Verwendung für das Geld gebe es bereits. Weil es im Sommer in den Hundehütten im Tierheim sehr warm wird, sollen Lüftungen in die Hütten eingebaut werden. „Ohne die Spende wären solche Investitionen nicht möglich“, so Schmidt.

Auch in der Eschweger Krabbelgruppe in Niederhone werde das Geld die passende Verwendung finden, so die Leiterin Manuela Reich. „Unsere Krabbelgruppe ist kürzlich von Eschwege nach Niederhone gezogen und es gibt noch viel zu tun. Wir möchten das Geld dazu verwenden, um die Ausstattung der Krabbelgruppe für die Kinder noch weiter aufzustocken.“

Der Eschweger Integrationscup fand in diesem Jahr zum siebten Mal statt. Bisher haben die Palm Strikers immer am Johannisfest-Samstag zum Fußball-Turnier geladen.

Diesmal fand das Turnier bereits Mitte Juni und damit vor dem Johannisfest statt. „Wir wollten möglichst viele Helferinnen und Helfer dabei haben“, sagt Olaf Ronge, erster Vorsitzender der Palm Strikers. „Beim Johannisfest gestaltet sich das immer etwas schwierig.“

Bei dem Turnier spielten zwölf Mannschaften gegeneinander. Alle Einnahmen wurden gespendet, sogar die Schiedsrichter haben auf ihre Bezahlung verzichtet. „Es ist eine ordentliche Geldsumme zusammengekommen“, so Frank Lepper, zweiter Vorsitzender der Palm Strikers. „Wir sind äußerst zufrieden mit dem Turnierablauf, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht.“

Zwölf Mannschaften haben bei dem Turnier mitgespielt: Fünf Vereins-Teams, drei Integrations-Mannschaften und vier Handicap-Mannschaften. Gewonnen haben die Teams aus Ershausen (Thüringen) und Pfieffe (Schwalm-Eder-Kreis).

(Marius Gogolla)