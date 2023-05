FWS belegt ersten Platz bei hessenweitem Media-Surfer-Projekt

Von: Tobias Stück

Haben den Preis in Empfang genommen: (von links) Tarik Rösner, Informatiklehrer und Projektleiter Lorenz Schöggl, Josi Wrenk, Paul Straßner, Noah Sünder (verdeckt), Sienna Kalden, Maximilian Schmidt, Benno Meister, Alexander Junghans, Timon Bohnhardt, Luca Kanngießer, Tom Ivanyzkyj und Len Grein. © Tobias Stück

Eine Projektgruppe der FWS hat beim Media-Surfer-Preis hessenweit den ersten Platz belegt. Sie bekamen die Auszeichnung für eine Online-Variante des Tags der offenen Tür.

Eschwege – Die Überraschung, als die Friedrich-Wilhelm-Schule Eschwege als Gewinner des Media-Surfer-Preises bekannt gegeben wurden, war bei den Schülern riesig. „Die haben sich doch bestimmt versprochen“, schoss es Josi Wrenk durch den Kopf. Angesichts der starken Konkurrenz und fast 100 Bewerbungen hatten sich die Eschweger Gymnasiasten kaum Chancen ausgerechnet. Die Jury sah das anders.

Zum 19. Mal zeichnete die Medienanstalt Hessen mit dem Media-Surfer-Medienprojekt Kinder und Jugendliche im Alter zwischen drei und 18 Jahren aus. Die FWS siegte in der obersten Erfahrungsstufe IV, an der Schüler bis 18 Jahre teilnehmen dürfen. Ausgezeichnet wurde das Projekt „Per Livestream der Pandemie trotzen“. Statt eines Tags der offenen Tür präsentierten die Schüler der Arbeitsgruppe ihre Schule multimedial und online. Und das sehr beeindruckend, wie die Jury, bestehend aus Bettina Fraschke (HNA), Reiner Jäkel (Medienanstalt Hessen), Michael Krüger (Medienzentrum Heppenheim), Roland Lehmann (Radio Teddy), Mirko Pohl (Thüringer Landesmedienanstalt), Constanze Schneider (Hessische Lehrkräfteakademie) und Olaf Wehowsky (Deutsches Filminstitut Filmmuseum), befand.

Zusammen mit der Schulleitung haben die Schüler für die angehenden Fünftklässler und ihre Eltern statt des obligatorischen tags der offenen Tür eine Sendung produziert und auf Youtube live gestreamt, um den Zuschauern einen Einblick in den Schulalltag zu geben. Diese multimediale Präsentation bestand aus vier Teilen. Es gab einen szenischen Einblick, in dem Harry Potter per Drohnenflug durch und über die Schule schoss, vorproduzierte Präsentationsfilme, einen Live-Web-Talk, in dem die Besucher interaktiv ihre Fragen an die Schulleitung stellen konnten und anschließende Einzelgespräche in geschützten Räumen.

Unter anderem wurden die Green-Screen-Technik und weitere zeitgemäße Filmproduktionstechniken genutzt. „Wir wurden bei der technischen Ausstattung sehr gut vom Werra-Meißner-Kreis unterstützt“, sagt Projektleiter und Informatiklehrer Lorenz Schöggl. Die Voraussetzungen für die Förderungen hatten die Kolleginnen Sarah Reiß, die das Medienkonzept der Schule geschrieben hat, und Ganztagskoordinatorin Annika Hohlstein geschaffen. Das technische Equipment, das in der Schule verbleibt, wurde bereits für weitere Produktionen wie einem Livestream des Weihnachtskonzerts der Eschweger Gymnasien für Ehemalige genutzt. Und auch die Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrern sei gelungen gewesen. „Wir sind uns auf Augenhöhe begegnet“, sagt Maximilian Schmidt.

„Es ist ein Paradebeispiel für ein großartiges Medienprojekt mit authentischem und sehr lebendigem Projektergebnis“, lobte die Jury bei der Preisverleihung im Filmpalast in Kassel. Von den knapp 100 Bewerbungen wurden 21 Projekte zur Verleihung eingeladen. Zwölf wurden am Ende ausgezeichnet. (Tobias Stück)