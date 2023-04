Vom Geburtsvorbereitungskurs bis zum Elternabend in der Waldorfschule

Von: Sonja Berg

Autor Jochen Malmsheimer hat im Eschweger E-Werk aus seinem Buch „Halt mal, Schatz“ gelesen, für das er seine Erlebnisse mit seinen zwei eigenen Kindern aufgeschrieben hatte.

Eschwege – „Herzlich Willkommen zum Informationsabend, wie man Kinder bekommt, sie hält und wieder loswird“ – mit diesen Worten begrüßte Jochen Malmsheimer sein Publikum am Freitagabend im ausverkauften E-Werk.

Jochen Malmsheimer war zuletzt im April 2019 in Eschwege zu Gast, wie Arbeitskreis-Open-Flair-Geschäftsführer Alexander Feiertag in seinen Begrüßungsworten berichtete. „Es ist so schön, wieder hier zu sein und diesen leichten Dieselgeruch in der Nase zu haben“, freute sich Malmsheimer. Mal ganz leise und ruhig, dann wieder schreiend und wild trug er die Geschichten vor, sehr zum Vergnügen des Eschweger Publikums. „Das Gute an dem Buch ist, dass der Umschlag abwaschbar ist, im besten Fall hat man es ja dort, wo überall gekotzt und gekackt wird, selbst der Brokkoli-Kartoffelbrei frisst sich ja in den Dielenboden und ist hier gut abwaschbar. Bevor meine Kinder mein Privatleben beendet haben, war ich ein Mensch mit Stimmungsschwankungen, selbst meine Topfpflanzen haben es in meiner Gegenwart nicht ausgehalten“, so Malmsheimer.

In seinem Programm behandelte er die gesamte Zeit, die Eltern mit ihren Kindern verbringen, vom Geburtsvorbereitungskurs bis zum ersten gemeinsamen Campingausflug oder die Elternabende in der Waldorfschule mit Dinkelkeksen wurden thematisiert. „Ich habe mit der Heirat meiner Frau auch noch Schwiegereltern mit dazu bekommen, die oft bei mir zuhause auf dem Sofa sitzen und mich duzen, das hatte mir keiner gesagt“ berichtete Malmsheimer verdutzt.

Zum Geburtsvorbereitungskurs erzählte er, dass ihn die Medizinbälle an das Zirkeltraining vom längst verdrängten Schulsport erinnerten. „Da stehen sechs Erwachsene, oder sagen wir ausgewachsene Männer, im Kreis und blöken Vokale, kann man sich nicht ausdenken“. „An Waldorf habe ich nur noch Interesse, wenn danach ein Astoria folgt oder es sich um einen Salat handelt“. Aber auch ganz Alltägliches wurde besprochen, so etwa erzählte er, dass er sich den Kopf darüber zerbrochen habe, warum der Kühlschrank brummt.

Er kam zu der Erkenntnis, dass es mit den rechtsdrehenden Joghurt-Kulturen zusammenhängen müsse, da sich die Obststücke immer im Kreis schubsen würden. Ganz oft musste Malmsheimer selbst über seine Geschichten und Witze lachen, zog die Brille von der Nase und rieb sich die Augen. Nicht nur das Publikum hatte einen guten Abend, sondern der Kabarettist selbst auch. (Sonja Berg)