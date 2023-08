Einbruch in Eschweger Gebrauchtwagenzentrum

Von: Theresa Lippe

Teilen

Einbruch. (Symbolbild). © Panthermedia/Archiv

Bei dem Einbruch in ein Gebrauchtwagenzentrum wurde eine Geldkassette gestohlen, außerdem ein Sachschaden von rund 1.000 Euro angerichtet.

Eschwege – Bereits am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter in ein Gebrauchtwagenzentrum in Eschwege ein. Laut Polizei überkletterten die Täter zwischen dem 29. Juli, 14 Uhr und dem 31. Juli, 8.25 Uhr den Zaun zum Firmengelände am Eschenweg und begaben sich zu dem Firmengebäude. Dort wurde eine Tür gewaltsam geöffnet. Im Gebäude wurde der Verkaufsraum aufgesucht, wo man eine aufgefundene Geldkassette aufhebelte und das darin befindliche Bargeld entwendete. Der Sachschaden wird mit zirka 1.000 Euro angegeben. Hinweise: 0 56 51/92 50. tli