Geldkassette in Wehre in Niederhone entdeckt

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Diese Geldkassette wurde am Mittwoch in der Wehre bei Niederhone entdeckt. © Polizei Eschwege

Am Mittwochnachmittag wurde eine schwarze Geldkassette in der Wehre in Niederhone aufgefunden.

Niederhone - Die Kassette wurde laut der Polizei von einer Zeugin im Bereich der Brücke am Sportplatz/ Kindergarten entdeckt, die daraufhin die Polizei verständigte. Nachdem die Beamten der Polizeistation Eschwege die Geldkassette aus dem Wasser bergen konnten, stellten sie fest, dass diese aufgehebelt war. Inhalt ebfand sich nicht mehr darin. Eine spurentechnische Untersuchung durch die Kriminaltechnik ergab keine verwertbaren Spuren, auch konnte die Kassette keiner angezeigten Straftat zugeordnet werden.

Daher bittet die Polizei um entsprechende Hinweise zu der Herkunft der Geldkassette unter Tel. 0 56 51/9250.

(Stefanie Salzmann)