Gemeinsam für die Sicherheit

Von: Marius Gogolla

78 ehemalige Auszubildende der Bundespolizei Eschwege im mittleren Dienst sind am Freitag zu Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern ernannt worden. © marius gogolla

Die neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister der Bundespolizei Eschwege sind verabschiedet worden. Auch aus dem Werra-Meißner-Kreis war eine Absolventin dabei...

Eschwege – In ein neues Leben aufbrechen, Verantwortung tragen und für die Freiheit und Sicherheit Deutschlands sorgen – 78 Auszubildende der Bundespolizei in Eschwege sind am Freitag, 25. August, zu Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern ernannt worden.

Damit haben sie ihre zweieinhalbjährige Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst erfolgreich abgeschlossen. Sie werden zukünftig an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland eingesetzt.

Im Beisein von Angehörigen und Freunden konnten die Absolventinnen und Absolventen des Polizeimeisterlehrgangs ESW 21 I in einem würdigen Rahmen ernannt werden. Sie dürfen sich ab jetzt Polizeimeisterinnen und Polizeimeister nennen und verstärken acht Einsatzdirektionen der Bundespolizei.

Aus dem Werra-Meißner-Kreis hat Ester Krauleidis aus Netra die Ausbildung zur Polizeivollzugsbeamtin mittlerer Dienst erfolgreich absolviert. Sie wird zukünftig an der Bundespolizei-Inspektion in Erfurt eingesetzt. Lehrgangsbester wurde Tim Lukas Folgmann aus Nordrhein-Westfalen mit 12,83 Rangpunkten, was der Note sehr gut entspricht.

Bei ihrer Erstverwendunug in den verschiedenen Polizeidirektionen würden die neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister das Aus- und Fortbildungszentrum Eschwege repräsentieren, so Lehrgangsleiter und Erster Polizeihauptkommissar Kai Penzler in seiner Ansprache. „Das Lehrpersonal konnte Ihnen nur den Weg vorgeben“, sagt Penzler. „Aber Sie alleine müssen ihn beschreiten.“

Weil die Bundespolizei im Fokus der Öffentlichkeit steht, sei es wichtig, dass die neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeister diese auch vorbildlich nach außen vertreten.

Das gab Landrätin Nicole Rathgeber den jungen Polizistinnen und Polizisten mit auf den Weg: „Sie können heute stolz und glücklich sein. Allerdings müssen Sie als Bundespolizistinnen und Bundespolizisten hohen Erwartungen gerecht werden.“

Die Bürgerinnen und Bürger würden den Bundespolizisten vertrauen, weswegen es wichtig sei, stets „die Menschen im Blick zu behalten“.

Der Dienststellenleiter des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Eschwege, Polizeioberrat Benjamin Liehr, die Leiterin des Lehrbereichs Aus- und Fortbildung der Bundespolizeiakademie Anke Plötner, Landrätin Nicole Rathgeber und Eschweges Stadträtin Patricia Hölzel sowie Vertretungen der Bundespolizeidirektionen gehörten zu den ersten Gratulanten der neuen Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern.

18 junge Frauen und 60 junge Männer verstärken ab nächster Woche die Dienststellen in Blumberg, Duderstadt, Bad Bergzabern, Mönchengladbach, Kamen, Hamm, Paderborn, Koblenz, Mainz, Frankfurt am Main, Rüsselsheim, Hamburg, Erfurt, Offenburg sowie an den Fughäfen in Frankfurt/Main, München, Dortmund und Paderborn-Lippstadt.

„Die wirkliche Berufung einer Bundespolizistin oder eines Bundespolizisten ist das Einstehen für die Freiheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im alltäglichen Dienst“, sagt die Leitende Polizeidirektorin Anke Plötner. „Vor Ihnen liegt eine Mammutaufgabe. Aber seien Sie versichert, dass wir hinter Ihnen stehen. Das Wir-Gefühl prägt die Bundespolizei-Kultur, es ist unsere stärkste Waffe.“

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Saxofon-Quartett des Bundespolizeiorchesters Hannover unter der Leitung von Torsten Krappitz.

Im Rahmen der Verabschiedung wurden Polizeimeisterin Kira Jähne und Polizeimeister Karsten Manegold zu Beamten auf Lebenszeit ernannt.

