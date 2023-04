Gewerkschaftsbund ruft am 1. Mai zur Kundgebung in Eschwege auf

Von: Stefanie Salzmann

Die Maikundgebung in Eschwege findet auf dem Obermarkt statt. © Ina Fassbender/dpa

Die DGB-Gewerkschaften feiern mit Kundgebungen und Demonstrationen den 1. Mai als Tag der Arbeit. In Eschwege findet die Kundgebung ab 10 Uhr auf dem Obermarkt statt.

Eschwege – Unter dem Titel „Ungebrochen solidarisch“ feiern die DGB-Gewerkschaften mit Demonstrationen und Kundgebungen bundesweit den 1. Mai als Tag der Arbeit. So auch im Werra-Meißner-Kreis, wo die Kundgebung traditionell in der Kreisstadt Eschwege ab 10 Uhr auf dem Obermarkt stattfindet.

Im Aufruf des DGB heißt es: „Die Welt ist im Krisen-Dauermodus: Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und die Auswirkungen der Coronapandemie erzeugen Unsicherheit und stürzen viele Menschen in existenzielle Sorgen.“ Dazu sagt die DGB-Kreisvorsitzende Anja Neumann, die am 1. Mai unter anderem während der Kundgebung in Eschwege sprechen wird, „Damit die Krise nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird, braucht es gute existenzsichernde Löhne und faire Arbeitsbedingungen, und das gibt es nur mit Gewerkschaften und Tarifverträgen.“ Zudem müssten für die Gegenfinanzierung notwendiger Entlastung auch endlich die Vermögenden und Konzerne mit Übergewinnen ihren fairen Beitrag leisten. Dafür wollten sich die Gewerkschaften auch weiterhin starkmachen.

Die politische Rede zum Maifeiertag wird Andreas Köppe, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Nordhessen in Eschwege halten. Zudem sprechen Nicole Rathgeber als Landrätin des Kreises und Eschweges Bürgermeister Alexander Heppe Grußworte. Im Anschluss an die Kundgebung gibt es Zeit für gewerkschaftlichen Austausch und gemütliches Beisammensein. Zudem werden verschiedene Organisationen mit Ständen vor Ort sein. (Stefanie Salzmann)

Die Kundgebungen Die zentrale bundesweite Mai-Kundgebung findet in diesem Jahr in Köln statt. Dort wird der DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi als Hauptredner sprechen. Wer dabei sein will, kann die Veranstaltung auch per Livestream über die Seite des DGB dgb.de/erster-mai-tag-der-arbeit verfolgen. In Berlin spricht der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofman, in Frankfurt/M. Verdichef Frank Werneke, in München führt Maike Finnern als Vorsitzende der GEW das Wort. Olaf Scholz (SPD) reist zu Kundgebung nach Koblenz und sein Arbeitsminister Hubertus Heil wird in Wolfsburg sprechen. (salz)