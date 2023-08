VdK-Kreisverband Eschwege: Infostand beim Open Flair wieder gut besucht

Von: Harald Triller

Der VdK-Ortsverband Eschwege hatte seinen Stand zum Open-Flair-Festival traditionell vor dem Seniorenwohnheim an der Eschweger Brückenstraße aufgebaut. © vdk

Mit den Jahren ist der regelmäßig gut besuchte Informationsstand des VdK-Kreisverbandes Eschwege zu einer wohlwollenden Tradition beim Open Flair geworden.

Eschwege – So hatte auch diesmal Juniorenvertreter Dieter Fischbach die Organisation übernommen und durfte sich über viele gute Gespräche freuen, die das breite Betätigungsfeld des Sozialverbandes zum Inhalt hatten.

Zu großem Dank verpflichtet war der Juniorenvertreter seiner Ehefrau Ilona, die mit 15 selbst gebackenen Kuchen dafür sorgte, dass auch der äußere Rahmen an der Kaffeetafel passte. Auch die Spitze des Kreisverbandes war vor Ort, angefangen vom Vorsitzenden Heinz-Enno Piegay und Kassierer Gerhard Huk bis hin zur stellvertretenden Frauenvertreterin Britta Walther.

„Wir können sagen, dass die Dialoge zwischen den Generationen fruchtbringend sind, soll heißen, Jung und Alt finden im sozialen Kreislauf bestens zueinander“, weiß Dieter Fischbach positiv einzuschätzen, dass gerade die speziellen Einladungen an die Bewohner von Seniorenheimen gut angenommen werden. „Und die Jugend blickt beim Open Flair immer wieder interessiert auf unsere Angebotspalette“, ergänzt Heinz-Enno Piegay, der zu verstehen gab, dass sich der Sozialverband VdK seit mehr als 70 Jahren erfolgreich für die Interessen seiner mehr als zwei Millionen Mitglieder einsetzt, die sich deutschlandweit auf 1300 Ortsverbände verteilen.

Ständig belagert war der Alterssimulationsanzug. Dahinter steckt ein komplexes System, das jüngeren Menschen die Möglichkeit bietet, in die Erfahrungswelt älterer Menschen einzutauchen. Und auch das Glücksrad wurde in hohem Maße frequentiert. „Nicht nur die zahlreichen Künstler und die Open-Flair-Organisatoren, sondern auch wir können alles in allem wiederum eine sehr erfreuliche Bilanz über unseren Auftritt beim Open Flair ziehen“, so Dieter Fischbach. (Harald Triller)